Criança surta após ter celular tirado pela mãe e expõe alerta sobre vício digital infantil

Um vídeo que mostra uma criança em surto de raiva após ter o celular retirado pela mãe viralizou nas redes sociais nesta semana e gerou debate sobre o uso excessivo de telas por crianças e adolescentes. Nas imagens, o menino aparece transtornado, aos gritos, enquanto desabafa sobre a situação.

Visivelmente alterado, o garoto grita: “Pedro que me encheu o saco e eu que levo a culpa! Ele que me bate por causa de jogo! Ele vai me matar de meu coração! Por causa de jogo e não fico, é eu que vou me f… Ela tem que fazer alguma coisa comigo, eu não vou estar viciada assim. É a culpa de vocês!”

Em meio ao descontrole do filho, a mãe tenta justificar a atitude: “Esse menino tá viciado”, diz ela, em tom de desabafo.

A pessoa que grava tenta levar a situação na brincadeira, em tom descontraído, faz referência ao famoso meme e pergunta: “Já acabou, Jéssica?”. Apesar disso, o vídeo tem causado mais espanto do que risadas.

Nas redes sociais, internautas destacaram a dependência digital que atinge crianças cada vez mais cedo e os efeitos nocivos do excesso de tempo em jogos e redes sociais. Outros apontaram a responsabilidade dos pais no controle e na supervisão do uso de tecnologia dentro de casa.

VEJA: