Um menino de apenas 3 anos morreu após ser picado por um escorpião-amarelo. Bernardo Gomes de Oliveira sofreu 33 paradas cardíacas e não resistiu ao veneno. O caso ocorreu no município de Cambará, no norte do Paraná, na segunda-feira (14/7). O acidente aconteceu quando a família do garoto estava se preparando para ir à casa da avó.

Sozinho, Bernardo pegou para calçar o par de tênis que estava secando em uma mureta, enquanto esperava o pai catar roupas do varal. O escorpião estava dentro de um dos calçados. Após ser picado, Bernardo saiu correndo e gritando por conta da dor. O animal foi encontrado, depois, embaixo de um tapete dentro da casa. Bernardo deu entrada no Hospital Municipal de Cambará às 8h45. Na unidade, ele foi medicado e os pais foram avisados que seria necessária transferência à Santa Casa de Jacarezinho para que fosse aplicado o antiescorpiônico. Falta de antídoto Na espera pela ambulância para esta transferência, Bernando começou a vomitar e apresentou piora no estado de saúde. A saída foi permitida às 10h17, conforme o município, porque foi solicitado outro veículo com mais equipamentos. Ao chegar à Santa Casa de Jacarezinho, em um trajeto de 20 quilômetros, a família relata que não havia a quantidade necessária de antídoto. A criança tomou cinco doses, mas seriam necessárias seis aplicações. Bernardo foi intubado e levado por um helicóptero ao Hospital Universitário (HU) de Londrina. Não foi permitido que os pais acompanhassem o menino na aeronave. A morte de Bernardo foi confirmada na tarde de segunda.