Criança vê sangue na parede e polícia encontra casal estrangeiro morto

Dois estrangeiros foram encontrados mortos em um apartamento luxuoso, em uma área nobre de Curitiba, no Paraná. O crime foi descoberto após uma criança perceber o sangue deles escorrendo na parede do apartamento em que mora, no andar de baixo, no último domingo (20 de julho).

Segundo a Polícia Civil paranaense (PCPR), eles eram estrangeiros. Ian Alexandre Bruder Hay, de 30 anos, era dos Estados Unidos, e Anne Leigh McKenzie, de 27, era da África do Sul. De acordo com a polícia, o crime foi na noite do último sábado (19), mas a descoberta foi na manhã seguinte, após uma criança, que mora no apartamento de baixo, notar sangue escorrendo pela parede.

De acordo com as investigações, o homem atirou duas vezes na mulher e, em seguida, tirou a própria vida. Segundo a delegada Aline Manzatto, que atendeu o caso, a criança avisou os pais, que acionaram a Polícia Militar (PM-PR). Os agentes arrombaram a porta e encontraram os corpos.

O casal estava em um apartamento triplex na cobertura do prédio, alugado por um período de dois meses. Amigos e familiares não foram localizados até a última atualização desta reportagem.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.