Criança vítima de abuso sexual no Acre pediu ajuda para “voltar a ser feliz”

O jornal Metrópoles repercutiu o caso de um homem, de 45 anos, suspeito de abusar sexualmente de duas crianças, de 6 e 12 anos, em Rio Branco, no Acre. O acusado foi preso nesta quarta-feira (2), pela Polícia Civil do Estado.

De acordo com a reportagem, a vítima mais velha buscou socorro por meio de uma carta e pediu ajuda para “voltar a ser feliz”. O suspeito era companheiro da avó das meninas.

A mais nova frequentava a casa do agressor nos períodos de férias escolares, enquanto a outra morava no local. As invetigações apontam que, além de cometer os abusos, o homem exibia vídeos pornográficos para as menores.

O crime foi descoberto após uma denúncia anônima feita pelo Disque 100. A carta continha relato dos abusos sofridos e foi entregue durante o atendimento psicossocial.

O acusado foi conduzido à delegacia, onde permanecerá à disposição da Justiça enquanto as investigações seguem em andamento.

*Com informações do Metrópoles