Crianças interpretam versão de musica de Eduardo Costa em meio a paisagem do Acre

Um grupo de crianças do Acre fizeram sua versão da música “Olha Ela Aí”, do cantor Eduardo Costa. A publicação tem chamado atenção nas redes pela criatividade, além de mostrar momentos lindos da paisagem do Estado.

Com produção de Eduarda e Maria Vitória, que viveram os personagens ao lado de um amigo, e gravado e editado por Sabrina Schimith, mas conhecida como Boiadeira do AC, a produção mostra o arrependimento de uma mulher, na tentativa de voltar o relacionamento com seu amado.

A ideia simples e criativa ganhou diversas curtidas e comentários no Instagram. Um dos internautas parabenizou os amigos pelo vídeo. “Ficou muito bom”. Já outro afirmou que a versão deveria ser a oficial.

A canção foi lançada em 2018 nas plataformas digitais e apenas em uma delas possui mais de 270 milhões de visualizações. O grupo de acreanos deseja que Eduardo Costa fique sabendo da publicação.

Veja o vídeo:

https://www.instagram.com/reel/DL0LcZAg1Dl/?igsh=MWRxemYzNmU3YWM1Nw==