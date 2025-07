Criminosos fazem “arrastão” em Rio Branco, são perseguidos pela PM e colidem com ônibus escolar

Os criminosos Adriano Souza da Silva, de 21 anos, e o menor D. C. da S., de 17 anos, ficaram feridos após colidirem de frente, com uma motocicleta, contra um ônibus escolar na tarde desta segunda-feira (14), na entrada do Ramal São João, na região do Apolônio Sales, na parte alta da cidade de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a dupla trafegava em uma motocicleta modelo Titan, de cor vermelha, praticando diversos assaltos pela cidade. Eles chegaram a subtrair três celulares de vítimas, usando um simulacro (arma de brinquedo). A motocicleta utilizada não possuía registro de roubo ou furto, mas também não estava registrada em nome dos suspeitos.

Na Avenida Antônio da Rocha Viana, o comandante de patrulha e uma viatura do 1º Batalhão avistaram os suspeitos e iniciaram uma perseguição, que terminou na entrada do Ramal São João, onde os criminosos colidiram frontalmente com um ônibus escolar.

A guarnição que realizava o acompanhamento acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias — uma de suporte básico e outra de suporte avançado — para prestar os primeiros socorros aos assaltantes. Adriano sofreu uma fratura na perna direita e escoriações pelo corpo. Já o menor teve apenas escoriações. Ambos foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco, com estado de saúde considerado estável.

Os celulares roubados e o simulacro foram apreendidos e entregues na Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a motocicleta. Após receberem alta médica, os criminosos foram levados à Unidade de Segurança Pública, onde foram autuados pelos crimes e infrações penais cometidos.