Criminosos sequestram motorista e causam acidente com pai e filha em Rio Branco

Um sequestro seguido de acidente mobilizou a polícia e o serviço de emergência na noite desta sexta-feira (18), em Rio Branco. O motorista Valdiscley Souza da Silva foi abordado por três homens armados no bairro Rosa Linda e obrigado a participar de uma ação criminosa liderada por um indivíduo conhecido como “Diabo Loiro”.

Valdiscley dirigia um Chevrolet Corsa Classic branco quando foi rendido pelo trio. Sob ameaças, foi forçado a seguir até a Cidade do Povo, onde os criminosos pretendiam atacar um homem identificado como Samuel, proprietário de uma borracharia.

Durante o trajeto, a vítima foi agredida e obrigada a manter o veículo em alta velocidade. A perseguição terminou no bairro Belo Jardim, no ramal da Judia, com uma colisão violenta que deixou feridos Giliard da Silva Martins, de 43 anos, e sua filha de 9 anos.

Mesmo após o impacto, os criminosos obrigaram o motorista a seguir até o fim do Ramal São José, onde foi amarrado e trancado no porta-malas. Após buscas na região, a Polícia Militar encontrou o veículo abandonado. Gritos vindos do bagageiro alertaram os policiais, que localizaram Valdiscley com mãos e pés amarrados e ferimentos no rosto.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada à Delegacia de Flagrantes (DEFLA). No local, foi confirmada sua condição de refém, mas ele também deverá prestar depoimento sobre o acidente. A autoridade policial avaliará se haverá responsabilização, considerando as ameaças sofridas.

Pai e filha feridos no acidente foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanecem internados. O caso está sob investigação da Polícia Civil.

VEJA O VÍDEO: