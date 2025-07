Crise no Al-Hilal: Eliminação para o Fluminense pode causar dispensa de estrelas

A surpreendente eliminação do Al-Hilal para o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes, que ocorreu na última sexta-feira (4/7), pode ter consequências drásticas para o elenco saudita. Uma reformulação é esperada e seria liderada pelo novo treinador, Simone Inzaghi, com jogadores brasileiros entre os possíveis dispensados.

De acordo com o jornal saudita Asharq Al-Awsat, quatro saídas já estariam definidas: os brasileiros Malcom (atacante), Kaio Cézar (meia-atacante) e Renan Lodi (lateral-esquerdo), além do atacante sérvio Mitrovic.

A situação de Malcom é especialmente delicada. Após a partida contra o Fluminense, o atacante se envolveu em uma discussão e trocou xingamentos com torcedores do Al-Hilal na saída para o vestiário. Nas redes sociais, o jogador foi alvo de ataques racistas por parte de fãs do clube saudita, que também clamaram pela sua saída.

A reformulação do elenco já era prevista devido a uma mudança de filosofia no clube. Com o antigo treinador, Jorge Jesus, o time contava com um plantel repleto de estrelas. Agora, com a chegada de Simone Inzaghi, a ideia é construir uma equipe com foco em jovens estrangeiros em ascensão.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet