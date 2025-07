Críticas ao mambo caliente? Paolla Oliveira explica que cena clássica não foi exibida

Heleninha Roitman, em “Vale Tudo”, deu risada das alfinetadas que recebeu dos telespectadores e internautas, e negou que o momento tão esperado já tenha sido transmitido

Depois de agitar a web com a famosa cena do mambo caliente em “Vale Tudo”, Paolla Oliveira resolveu se pronunciar. A sequência, exibida na noite da última terça-feira (15/7), gerou burburinho nas redes, com muitas comparações à versão original de 1988, eternizada por Renata Sorrah. Nos comentários de um post feito pelo jornalista Hugo Gloss, a companheira de Diogo Nogueira foi direta ao explicar que o momento que marcou época, aquele que realmente ficou na memória dos telespectadores, ainda está por vir.

Ou seja: o verdadeiro acontecimento em que Heleninha Roitman pede para tocar o ritmo, nem começou. A cena faz parte do remake, atualmente no ar como novela das 9, transmitida pela Globo. “Não é a cena!”, escreveu Paolla, usando emojis de risada. Na ocasião, exibida na data de ontem, a filha de Odete Roitman surgiu sozinha em uma festa julina, bebendo exageradamente e passando vergonha na pista de dança: “Vamos dançar, gente! Me falaram que os jovens eram animados. Cadê? Estou achando essa música meio caída”.

“Vocês não estão, não? Vamos animar, galera! Toca um mambo, DJ! Que inferno isso! Uma vida pedindo para tocar um mambo e ninguém toca um mambo!”, finalizou a personagem. Na cena, Olavo (Ricardo Teodoro) e César (Cauã Reymond) haviam acabado de retornar ao Brasil, após uma viagem à França, como funcionário fantasma da TCA e amante de Maria de Fátima (Bella Campos). O vilão, interpretado pelo ex-marido de Grazi Massafera, comentou assim que avistou a pintora protagonizando mais um vexame: “Heleninha Roitman! A Fátima vai gostar de receber esse vídeo”.

O comparsa logo ironizou: “Tadinha, olha lá! Ninguém quer dançar com a garrafinha de uísque. Eu vou lá, porque sou um cavalheiro!”. Foi quando a alcoólatra, no papel de Oliveira, disparou: “Ah, até que enfim, alguém animado! Gostei de você. Caliente! Eu gosto de gente assim. Toca uma caceta de um mambo, DJ!”. Uma das estrelas principais da trama ficou completamente desestabilizada na ficção, ao descobrir que Ivan (Renato Góes) procurou por Raquel (Taís Araújo).