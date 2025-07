Crueldade chocante! Veja o cabelo cortado de jovem agredida por parentes

A adolescente de 14 anos agredida por três parentes – uma irmã, uma prima e uma tia – após ser acusada de furto teve o cabelo quase todo cortado pelas agressoras.

O caso ocorreu nessa segunda-feira (14 de julho), em Águas Lindas (GO), no Entorno do Distrito Federal. As imagens foram divulgadas pela página @fofocalizeireserva. O vídeo mostra três jovens segurarem a vítima, enquanto cortam o cabelo dela. Durante a agressão, uma delas pergunta aos gritos “Cadê as minhas roupas?”, enquanto segura a adolescente à força e a agride com puxões e tapas.

Em um trecho do vídeo, uma das agressoras se afasta para filmar a cena, enquanto outra segura a vítima, e a terceira corta o cabelo da jovem e diz: “Vai ficar careca”.

Confira:

Detalhes da investigação e a versão das agressoras

A delegada Tamires Teixeira, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Águas Lindas, contou que soube do caso por meio das mídias sociais. A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes de Águas Lindas.

“Aparentemente, foi uma briga entre parentes. A vítima, uma menina de 14 anos, foi agredida pela irmã, uma prima e uma tia, que é maior de idade. Supostamente, essa vítima teria furtado pertences da casa da mais velha, onde morou por uma temporada. Elas fizeram isso como uma suposta retaliação”, comentou a delegada.

Após o vídeo viralizar, uma das suspeitas de agredir a adolescente deu a própria versão do caso nas mídias sociais. “Sou a menina que gravou o vídeo. Ela [a jovem agredida] é minha prima e foi morar lá em casa. Estava na rua, sem ter onde ficar, porque brigou com os pais. Aí, eu acolhi.”

“Fui trabalhar e, quando voltei, não tinha mais nada. Ela tinha roubado maquiagem, roupa, até comida. Pegou tudo. Mandei mensagem pedindo minhas coisas de volta”, completou.

Assista:

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.