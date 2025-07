“crueldade-com-os-filhos”,-opina-regina-volpato-sobre-cuidado-com-os-pais-na-velhice

A apresentadora é mãe de Rafaela, de 26 anos, que atualmente mora fora do Brasil

Regina Volpato é apresentadora do Chega Mais: jornalista pediu demissão e fica até dezembro (Reprodução/Instagram)

Regina Volpato foi uma das convidadas do programa Conversa com Bial, da Globo, desta terça-feira (15/7) e debateu sobre o processo de envelhecimento solitário. A ex-apresentadora do SBT opinou que é “pouco saudável” que os filhos tenham a obrigação de cuidar dos pais na velhice.

Regina, de 57 anos, afirmou que o passar da idade vem despertado sua atenção: “O 60 é um número que me chamou atenção como não achamos os 20, os 30, os 40 e os 50. Vou fazer 60 anos daqui a pouco. Antes não pensava sobre isso”, disse.

Regina Volpato é apresentadora do Chega Mais: jornalista pediu demissão e fica até dezembro

A artista contou que não quer depender da ajuda de sua filha quando estiver mais velha: “Nunca tive expectativa dos filhos cuidarem dos pais. Acho muito pouco saudável. Crueldade com os filhos você passar essa fatura para ele pagar quando você precisar. Mesma coisa você ter o segundo filho para fazer companhia para o primeiro. As coisas não funcionam assim. Nunca esperei a Rafaela cuidar de mim”, declarou ela que é mãe de uma jovem de 26 anos.

“Sempre aceitei ou não os trabalhos em função das minhas demandas. Eu, como jornalista, trabalhei muitos finais de semana, muitos natais, mas muito feliz. E quando ela perguntava por que eu ia trabalhar eu respondia: porque eu preciso e porque eu gosto. Exemplo de amor ao trabalho, da minha vida, da minha carreira. Eu cuidei da minha filha da mesma maneira que cuidei da minha carreira. Da mesma maneira que cuido da minha saúde. Nesse momento não pensei que a Rafaela tinha que cuidar de mim”, completou Volpato.

Em abril, a comunicadora viralizou na web ao falar sobre o medo que muitas pessoas têm de ficarem velhas. Ela ainda garantiu que está sozinha por opção: “Não tá ruim! Muito pelo contrário, não tá nada ruim. Tô sozinha por opção, tô sozinha porque minha filha tá cuidando da vida dela, o que é sempre muito bom”, falou em um vídeo divulgado no Instagram.