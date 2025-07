Cruzeiro do Sul celebra Arraial Cultural com apresentação de quadrilha, comidas típicas e atrações

Nesta sexta-feira, 18, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul deu início à 1ª Noite do Arraial Cultural, no Complexo Esportivo, evento que reúne uma rica diversidade de atrações culturais, incluindo apresentações de quadrilhas, grupos de dança e empreendedores locais.

A programação incluiu DJs, o grupo de dança Show de Ritmos, a apresentação do Triplo-X e do Grupo Malacabados, além de música ao vivo com Romário Costa e Banda.

O secretário de Cultura, Flávio Rosas, destacou a relevância das atrações e a abertura para inscrições do concurso do Rei e Rainha do Festival da Farinha. “Temos um leque de atrações culturais que inclui dois grupos de danças juninas durante as duas noites. Nossos empreendedores estão aqui para apresentar seus produtos e a participação do público tem sido excelente. Aproveitamos a movimentação para promover o concurso do Rei e Rainha do Festival da Farinha, e já contamos com várias inscrições”, afirmou.

A vice-prefeita Delcimar Leite, presente no evento, elogiou a iniciativa de levar o arraial para mais perto da população. “Esse Arraial Cultural, que antes acontecia no centro da cidade, foi trazido para este local a pedido do prefeito Zequinha Lima, visando acolher melhor a comunidade. O evento é uma celebração para o povo, e toda a equipe está de parabéns por proporcionar momentos como este”, ressaltou.

Denilce Gomes, uma das visitantes, também elogiou a festa. “O espaço é amplo e atraiu muitas pessoas. Espero que amanhã tenhamos ainda mais público, especialmente para a quadrilha”, disse.

Empreendedores e Feira de Plantas

O evento também contou com uma variedade de barracas que ofereciam comidas típicas, artesanato e uma feira de plantas com dez expositores, apresentando uma ampla gama de opções.

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Janaína Terças, enfatizou os investimentos feitos para o evento. “A gestão do prefeito Zequinha Lima se empenhou em promover este lindo evento para as famílias de Cruzeiro do Sul. É uma oportunidade de reviver as festas juninas, com apresentações e uma feira de empreendedores, oferecendo comidas típicas e drinks. Além disso, a Feira de Plantas traz um espaço dedicado ao artesanato e ao turismo local, essencial para a nossa comunidade”, declarou.

Adones da Silva, uma das expositoras, comentou sobre a variedade de plantas disponíveis. “Trouxe muitas opções, junto com minhas amigas. Estamos animadas com a expectativa de um bom público. Agradeço o apoio da prefeitura e convido todos a virem conferir nossas plantas, temos de tudo, desde rosas até folhagens”, convidou.

Neste sábado, 19, o Arraial Cultural segue com mais atrações, comidas típicas e apresentação do grupo “Maria Você me Mata”.

Veja as fotos: