Cruzeiro do Sul se prepara para a 8ª edição do Festival da Farinha com novidades; saiba mais

Cruzeiro do Sul já vive a expectativa para a realização da 8ª edição do Festival da Farinha, que acontecerá entre os dias 27 e 30 de agosto. A tradicional festa, que celebra a cultura, a culinária e a economia do Vale do Juruá, promete movimentar o município com uma programação que inclui venda de derivados da macaxeira, artesanato regional e diversas iguarias típicas da região.

Embora a programação oficial ainda não tenha sido divulgada, a organização do evento deu início ao processo de seleção da realeza do festival, uma das atrações mais aguardadas pelo público. As inscrições para o concurso estão abertas até a próxima quarta-feira, 16 de julho, e podem ser realizadas das 7h30 às 13h30, na sede da Secretaria Municipal de Cultura, localizada no bairro Miritizal. Podem se inscrever candidatos a partir dos 16 anos. Para menores de 18 anos, é necessária a autorização dos pais ou responsáveis.

Neste ano, uma das principais novidades é a inclusão da zona rural no processo seletivo da realeza. De acordo com o secretário municipal de Cultura, Flávio Rosas, estão previstas seletivas em todas as sete vilas do município. “Vamos fazer as seletivas nas sete vilas que temos aqui em Cruzeiro do Sul. A ideia é valorizar também os talentos do interior”, explicou.

A escolha da realeza urbana ocorrerá no dia 17 de agosto, em evento específico. Já os representantes da zona rural serão selecionados posteriormente, com data e local ainda a serem definidos.

Os vencedores do concurso serão premiados com vales e produtos patrocinados pelo comércio local, com prêmios estimados entre R$ 11 mil e R$ 12 mil. “A premiação não será em dinheiro vivo, mas em produtos e serviços que representam um bom incentivo aos participantes”, destacou o secretário.