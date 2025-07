Cruzeiro do Sul sedia 3ª Conferência Intermunicipal de Políticas para Mulheres do Juruá

Com o tema: “Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquistas para Todas as Mulheres”, Cruzeiro do Sul sedia a 3ª Conferência Intermunicipal de Políticas para as Mulheres do Juruá, reunindo representantes do próprio município,de Mâncio Lima e Rodrigues Alves. O evento é realizado nesta terça-feira (1º), no Teatro dos Náuas, das 8h às 17h.

A conferência é uma iniciativa dos Organismos Municipais de Políticas Públicas para as Mulheres (OPMs) e proporciona um dia de intensos debates, trocas de experiências e construção coletiva de propostas em prol dos direitos das mulheres da região. As contribuições geradas servirão de base para a conferência estadual e, posteriormente, a nacional.

Durante a abertura, a vice-prefeita de Cruzeiro do Sul, Delcimar Leite, destacou a importância da participação feminina na gestão pública local.

“Essa é uma conferência muito importante porque daqui saem propostas que serão levadas adiante. Desde a primeira gestão do prefeito Zequinha Lima, temos uma Coordenadoria da Mulher atuante e hoje contamos com mulheres em posições de destaque: três secretárias, cargos de confiança e uma vice-prefeita. As mulheres estão ocupando seu espaço na gestão pública e provando que são tão capazes quanto qualquer outro”, afirmou Delcimar.

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Cruzeiro do Sul, Samma Maryssa, celebrou a realização da conferência.

“É um marco na história do nosso município e é stamos reafirmando a luta por direitos, por espaço e por respeito. A mulher representa a família, a agricultura, os povos indígenas. Estamos aqui para mostrar que temos voz e que nossa luta é coletiva. Representar essas mulheres tão guerreiras é uma honra”, disse.

A conferência também trouxe a contribuição da presidente do Conselho de Promoção da Igualdade Racial (Conpir), Edilamar Marques, que pontuou a importância da interseccionalidade nas políticas públicas.

“As políticas públicas precisam ser executadas de fato. O racismo e o preconceito ainda são realidades presentes, e eventos como esse nos fortalecem enquanto rede. O Conpir representa indígenas, população negra, LGBTQIA+ e outros segmentos que precisam ser abraçados pelas políticas de igualdade”, destacou.

Representando Mâncio Lima, a secretária de Assistência Social, Ângela Valente, reforçou a relevância do evento como instrumento de empoderamento.

“Mesmo ocupando grandes espaços, as mulheres ainda enfrentam desafios, especialmente a violência doméstica. É preciso fortalecer políticas públicas que garantam que as mulheres estejam onde quiserem estar, não onde outros decidam. Este é um momento de conscientização e de fortalecimento da nossa luta.”

A 3ª Conferência Intermunicipal reafirma o compromisso da região do Juruá com a promoção da igualdade de gênero e a valorização da mulher em todos os setores da sociedade. O evento evidenciou o avanço das políticas locais e a necessidade de manter um olhar atento e contínuo às demandas femininas, garantindo espaços de escuta, decisão e protagonismo.

