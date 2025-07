Cruzeiro do Sul tem segundo maior mercado de motos do Acre, diz pesquisa

Cruzeiro do Sul tem se consolidado como uma das cidades líderes na comercialização de motocicletas no Acre. Segundo o Anuário da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), o município registrou a venda de 2.274 motocicletas em 2024, ficando atrás apenas da capital, Rio Branco, no ranking estadual.

Com pouco mais de 88 mil habitantes, Cruzeiro do Sul tem acompanhado de forma expressiva o crescimento da frota de motocicletas em todo o estado. Em uma década, o número de motos no Acre passou de 121.440 em 2015 para 195.988 em 2024, o que representa um aumento de 61%. O avanço é impulsionado por fatores como praticidade, economia e a facilidade de locomoção que o veículo oferece, especialmente em áreas com trânsito mais complicado ou em deslocamentos entre a zona urbana e comunidades rurais.

O crescimento não é isolado. Em 2024, o Acre alcançou a quinta colocação entre os estados com mais motos por habitante no Brasil, com uma média de uma motocicleta para cada quatro moradores, em 2015, a relação era de uma para cada sete.

Outro ponto que favorece o cenário é a expansão da rede de concessionárias no estado. De 2023 para 2024, o número de lojas autorizadas subiu de 6 para 10, um crescimento de 66,7%, o maior da Região Norte. Em Cruzeiro do Sul, novas unidades também foram instaladas, aumentando a competitividade do setor, com melhores condições de financiamento, atendimento e serviços de pós-venda.

Apesar de representar apenas 0,6% da frota nacional, o Acre segue o ritmo acelerado do setor no Brasil, que já ultrapassou a marca de 35 milhões de motocicletas em circulação.