Cruzeiro, Fla-Flu e mais: veja os jogos do Brasileirão neste domingo

Líderes em campo, disputas pela ponta e clássico estadual. O domingo (20/7) do Campeonato Brasileiro será bastante animado. Cruzeiro, Flamengo e Bragantino disputam a primeira colocação, com vantagem para a Raposa, que tem três pontos a mais na tabela de classificação.

Os mineiros, que contam com um inspirado Kaio Jorge, artilheiro do campeonato, recebe o Juventude, atual 18º colocado. Leonardo Jardim não vai poder contar com o goleiro Cássio, suspenso, mas terá a dupla KJ e Matheus Pereira em campo. O time celeste marcou seis gols nos últimos dois jogos e vai para cima dos gaúchos.

Do outro lado, o Juventude fez apenas um jogo após o Mundial de Clubes, contra o Sport Recife, e venceu por 2 x 0. Um novo triunfo pode tirar a equipe da zona de rebaixamento. O comandante Claudio Tencatti deve repetir a equipe do último jogo.

O Cruzeiro assumiu a liderança do Brasileirão

A partida terminou em 2 x 2

Atlético-MG se prepara para mais uma rodada do Brasileirão.

O Bragantino viaja até a Bahia para enfrentar o Vitória e, dependendo de uma combinação de resultados, pode assumir a ponta da tabela. Os paulistas estão em terceiro, com 27 pontos, três a menos que o Cruzeiro e empatado com o Flamengo.

Entretanto, a diferença de saldo é grande (4, contra 21 dos cariocas e 14 dos mineiros). A equipe de Bragança Paulista vem de dois clássicos estaduais. Primeiro, derrotou o Corinthians, por 2 x 1, e, dias depois, empate de 2 x 2 contra o São Paulo.

Já o Vitória, está há oito jogos sem vencer e ocupa a 17ª colocação. Um simples triunfo pode tirar a equipe do Z4.

Clássico Fla-Flu

As duas equipes estiveram no Mundial de Clubes e já voltaram à ativa pelo Campeonato Brasileiro. Semifinalista na competição da Fifa, o Tricolor das Laranjeiras teve dois revés nos últimos dias: derrota em casa para o Cruzeiro e a despedida de Jhon Árias.

A equipe, entretanto, precisa da vitória para seguir brigando na parte de cima da tabela. Sétimo colocado, o time de Renato Gaúcho pode entrar no G4 em caso de três pontos.

O Flamengo vive intensamente a luta pela ponta. Com um jogo a menos, a equipe está na segunda posição, a três pontos do Cruzeiro. Um triunfo e o clube, que conta com mais saldo de gols (21 x 14), pode assumir o primeiro lugar.

Para o jogo, Filipe Luís não poderá contar com Bruno Henrique, suspenso, além de Alex Sandro, Ayrton Lucas e Pulgas, lesionados. Léo Ortiz, que sentiu um desconforto contra o Santos, é dúvida.

Do lado do Fluminense, Renato Gaúcho não terá Paulo Henrique Ganso, lesionado. O técnico ainda terá que substituir Jhon Árias, negociado com o Wolverhampton.

