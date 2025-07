Cruzeiro goleia Juventude e mantém liderança do Brasileirão

O Cruzeiro é líder do Campeonato Brasileiro por mais uma rodada. O clube mineiro recebeu o Juventude no Mineirão, neste domingo (20/7), e venceu por 4 x 0. A equipe celeste chegou aos 30 pontos e abriu uma vantagem considerável na liderança.

No momento, são seis pontos de diferença do segundo colocado, Flamengo, mas o time Rubro-Negra ainda joga por esta rodada.

O Cabuloso também atingiu a marca de 15 jogos sem perder, sendo 10 no Campeonato Brasileiro.

Cruzeiro chegou aos 30 pontos na tabela

O time mineiro chega a 10ª partida invicto

Gabigol marcou dois para a equipe celeste

Com casa lotada e o embalo de estar invicto por mais de 10 jogos, o Cruzeiro não disperdiçou tempo e abriu o placar ainda no primeiro tempo. Com a bola lançada na área, o artilheiro Kaio Jorge tentou marcar de bicicleta, mas foi travado pelo goleiro. Na sobra, Christian mandou a bola para as redes.

Apesar de o Cabuloso ter saído na frente, o duelo foi equilibrado na primeira etapa, com a posse de bola em 51% a 49%, para a Raposa. O Juventude conseguia organizar a defesa para evitar a infiltração do time da casa.

No entanto, o Cruzeiro se sobressaiu no segundo tempo e ampliou ainda mais a vantagem. O time Alvi-Verde começou a ter dificuldade para afastar o perigo e quando a bola caiu no pé de Gabigol, foi inevitável. O camisa nove abriu 2 x 0 para a Raposa.

Pouco depois, foi marcado pênalti por conta de um puxão na camisa de Kaio Jorge. Gabi, o homem das cobranças de penalidade máxima, assumiu a responsabilidade e, de canhota, chutou rasteiro no canto esquerdo.

O jogo parecia resolvido, mas o vitória ficou ainda mais grandiosa. Nos acréscimos, o meia cruzeirense Eduardo acertou o chute no canto para a torcida celeste comemorar pela quarta vez.

O vice-líder, Flamengo, joga neste domingo às 19h30 no clássico Fla-Flu. Contudo, mesmo que a equipe Rubro-Negra vença, seguirá três pontos atrás do Cruzeiro.