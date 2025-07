CT do Bope conquista 15 medalhas e se destaca em competição internacional de jiu-jitsu

O Centro de Treinamento do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Acre alcançou o 8º lugar geral no Circuito Internacional de Jiu-jitsu AJP Tour – Abu Dhabi, realizado em Rio Branco no último fim de semana, no ginásio do Sesi.

A equipe foi composta por seis policiais militares, um integrante do Exército Brasileiro e sete civis que treinam na unidade. Juntos, eles conquistaram 15 medalhas em diferentes categorias da competição, que reuniu atletas faixas branca, azul, roxa, marrom e preta. O evento contou com disputas nas modalidades com quimono (GI) e sem quimono (NO GI).

O sargento Edivandro Nascimento, faixa preta de jiu-jitsu e responsável pelo CT do Bope, também atua como instrutor dos atletas. Segundo ele, a etapa acreana do circuito representa um reconhecimento importante. “Este evento tem enorme visibilidade, pois é promovido por representantes dos Emirados Árabes e nem todas as regiões do Brasil são contempladas. O Acre foi privilegiado ao sediar a competição”, avaliou.

O militar também agradeceu ao comando da PMAC e do Bope pelo apoio e destacou o comprometimento dos competidores. “Com estrutura adequada e dedicação, conseguimos um ótimo resultado. Agora seguimos focados nos próximos desafios”, afirmou.

A AJP Tour é uma das principais organizações de jiu-jitsu no mundo, com competições realizadas em diversos países. A presença do Acre no circuito reforça a evolução do estado no cenário esportivo da modalidade.