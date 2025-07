Cucurella revela “medo” por presença de Trump no pódio do Mundial

A comemoração do Chelsea pelo título da Copa do Mundo de Clubes teve um intruso inusitado no palco: Donald Trump. O presidente americano entregou a taça aos jogadores, mas se manteve no palco enquanto a equipe inglesa levantava o troféu. A situação causou estranhamento aos atletas, inclusive ao lateral Cucurella.

Um dos titulares da conquista, o espanhol contou que a situação deixou os jogadores do Chelsea um pouco confusos pela presença do presidente americano.

“Nos disseram que, por regra, Donald Trump viria nos entregar o troféu e não o poderíamos levantar até que ele fosse embora. E claro, estávamos todos lá esperando ele ir embora, mas o cara não queria ir embora, e ainda por cima olhamos para Trump e ele disse: ‘Levantem ele, eu fico aqui’. E eu me perguntava quem ia dizer alguma coisa a ele, sabe… Eu estava me cagando de medo”, disse Cucurella ao podcast JijantesFC.

Fechar modal.

Chelsea venceu o PSG para conquistar o título mundial.

Luke Hales/Getty Images

Cucurella esteve em campo na final do Mundial.

Hector Vivas – FIFA/FIFA via Getty Images

Donald Trump. presidente dos Estados Unidos, esteve presente na comemoração do título do Chelsea.

Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Após a taça ser entregue para Reece James, o capitão do Chelsea perguntou para Trump se ele ficaria no pódio. Com a negativa, o elenco comemorou mesmo com a presença do governante norte-americano.

Para ficar com o troféu, o Chelsea derrotou o Paris Saint-Germain por 3 x 0 na final da Copa do Mundo de Clubes.