Cuidado e movimento: horóscopo do dia revela os desafios da Lua Cheia e Vazia para esta sexta-feira

A combinação de Lua Cheia e Vazia ao mesmo tempo é de se tomar cuidado. Enquanto Cheia, a Lua promove ação e idealizações urgentes, como os desejos, e o corpo inerte vai junto. Mas como somos também pessoas civilizadas, ou seja, contidas, temos inúmeros cabrestos para frear nossos impulsos, e isso provoca irritação.

A condição de Vazia para a Lua implica que iniciar ou finalizar ações nesse período, justo quando pela onda da Cheia estamos mais motivados, não seria o mais sábio a fazer. No entanto, quando nossa humanidade pensa com as vísceras, a sabedoria brilha pela sua ausência.

Todos podemos, a qualquer hora, encontrar proteção e sabedoria na Graça Divina, inclusive para nos proteger da estupidez que corre à solta entre as pessoas que se esqueceram do Divino.

Confira as previsões para o seu signo:

ÁRIES (21/3 a 20/4) : O melhor da vida se vive em conjunto, porque andar como eremita entre o céu e a terra tem seus encantos. Porém, quando a alma consegue construir relacionamentos seguros e de confiança, aí é tudo de bom e do melhor.

TOURO (21/4 a 20/5) : O que atrapalha é o apego ao fruto da ação. Se você pudesse agir desapegadamente, é certo que aproveitaria bem este momento, dinamizando todos os assuntos que lhe interessam. O apego ao resultado atrapalha.

GÊMEOS (21/5 a 20/6) : Todas essas ideias loucas e mágicas que entusiasmam sua alma podem não ser factíveis de imediato, mas não por isso devem ser descartadas. Anote todas elas em algum lugar para que não caiam no esquecimento.

CÂNCER (21/6 a 21/7) : A mente é de grande ajuda quando funciona favoravelmente, porque quando decide enveredar no investimento de argumentações ansiosas, aí faz o contrário: derruba seu ânimo e incentiva paranoias. Melhor nem entrar nessa.

LEÃO (22/7 a 22/8) : Construir relacionamentos é bem mais difícil do que os destruir, porque enquanto para a construção são necessários anos de entendimento e confiança, para a destruição às vezes é preciso apenas uma palavra fora da hora.

VIRGEM (23/8 a 22/9) : Você pode até achar que é pouco o que consegue fazer em nome de suas pretensões, mas é de pouco em pouco que se trilha o grande caminho com que sua alma sonha. Em vez de se lamentar, continue fazendo o pouco disponível.

LIBRA (23/9 a 22/10) : Seu humor não há de ser totalmente dependente das circunstâncias exteriores; seu humor também pode ser determinado pela sua alma interior, pela vontade de se lançar com atrevimento ao futuro a despeito das adversidades.

ESCORPIÃO (23/9 a 21/11) : O que você puder finalizar agora, que seja sua prioridade e, ao mesmo tempo, o que você também puder colocar em marcha, dando o pontapé inicial, que seja prioridade. Porém, atenção, isso só depois da Lua Vazia .

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12) : Manter as pessoas informadas sobre seus movimentos e intenções pode parecer coibir sua criatividade. Porém, mesmo assim seria útil conversar bastante sobre tudo, porque assim você evitará resistências e críticas desnecessárias.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1) : Agora você está num momento seguro, portanto, é importante não estragar a situação com você fazendo trapalhadas por tentar satisfazer desejos que, no momento, não teriam cabimento. Faça o que seja seguro.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2) : Ainda que você não tenha certeza de qual seria a melhor iniciativa para tomar agora, escolha uma qualquer e se lance à aventura da vida, confiante de que seria melhor agir do que continuar contendo a ação.

PEIXES (20/2 a 20/3): Ingresse na sua vida interior e se apresente ao mundo representando um personagem, usando uma máscara, mas sem que isso seja um exercício de hipocrisia, apenas aproveitando para navegar bem pela sociedade.

Fonte: Correio Braziliense

Redigido por ContilNet.