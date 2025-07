Cuidado no ar: Energisa alerta para os perigos de soltar pipa perto da rede elétrica

Empinar pipas é uma tradição divertida que atrai pessoas de todas as idades, mas a brincadeira requer atenção especial para evitar acidentes com a rede elétrica. Neste período de férias, aumenta a quantidade de crianças e adolescentes brincando nas ruas, o que gera preocupação.

A coordenadora de segurança da Energisa Acre, Gabriella Mendes, orienta que é preciso buscar um local adequado para que a recreação seja realizada de forma segura.

“O correto é empinar pipa em parques, praças, campos de futebol e áreas rurais, longe de fios, cabos, torres e subestações de energia, pois a brincadeira em local inapropriado pode ocasionar acidentes como choque elétrico de consequências graves, além de provocar a interrupção no fornecimento de energia para vários clientes, inclusive para serviços essenciais”, alerta.

Ainda segundo Gabriella, as pessoas jamais devem tentar retirar as pipas presas na fiação ou em postes de energia elétrica. Em caso de interrupção de energia ou cabo partido, a recomendação é acionar a Energisa o mais rápido possível pelo 0800 647 7196.

Somente este ano foram registradas 76 ocorrências de interferência na rede elétrica, causada por pipas no Acre, afetando mais de 46 mil clientes.

“Vale reforçar que apenas os profissionais autorizados pela Energisa, equipados com todos os itens de segurança e treinamentos necessários, podem realizar a manutenção na rede elétrica.

Além disso, o uso de materiais metálicos na fabricação de pipas deve ser evitado, pois funcionam como condutores de eletricidade. Da mesma forma, materiais cortantes, como a linha chilena e o cerol, também não são indicados, já que podem provocar graves acidentes”, ressalta a coordenadora.

Dicas de segurança com a rede elétrica

Ao tocar a rede elétrica de qualquer forma, podem ocorrer choques elétricos, colocando em risco a própria vida e a das pessoas próximas. Curtos-circuitos, incêndios e interrupções no fornecimento de energia também podem acontecer quando algum objeto estranho entra em contato com a rede elétrica.

Por isso, os cuidados devem ser redobrados. Fique atento às dicas e brinque com segurança:

• Não suba em postes, telhados, lajes ou torres para retirar pipas presas;

• Não utilize canos, cabos de vassoura, pedaços de madeira para tentar retirar pipas presas nos fios elétricos;

• Prefira pipas que não utilizem rabiolas;

• Não utilize linha chilena e cerol, eles são perigosos para os condutores e podem causar acidentes graves, especialmente com motociclistas e ciclistas;

• Não solte pipas em dias chuvosos ou com ventos fortes.

• Solte pipas em locais abertos, como campos ou parques, distantes da rede elétrica.

Canais de atendimento

• Call center – 0800-647-7196

• Aplicativo Energisa On (disponível para iOS e Android)

• Gisa: https://gisa.energisa.com.br/

• Site: www.energisa.com.br