Cultura em destaque: Palco Sicredi dá voz à música acreana

Reconhecido por seu compromisso com o desenvolvimento local, o Sicredi também segue como grande apoiador da cultura e da economia criativa nas regiões onde atua. Em mais uma ação voltada à valorização da identidade cultural regional, a cooperativa inaugurou, em parceria com o Vila Rio Food Park, o Palco Sicredi, um espaço cultural permanente dedicado à música autoral e aos talentos do estado.

Instalado em um dos pontos de lazer mais frequentados de Rio Branco, o palco foi criado para valorizar artistas independentes, promover a diversidade musical e aproximar a comunidade da produção cultural doAcre. Com apresentações semanais e entrada gratuita, o espaço já vem se consolidando como ponto de encontro entre arte, gastronomia e lazer.

A cada semana, o palco receberá diferentes músicos que levará ao público composições próprias e releituras de diversos estilos, sempre com foco na valorização da música. A proposta é tornar o acesso à cultura acessível para todos, ampliando as oportunidades para os artistas da região e incentivando o sentimento de pertencimento por meio da arte.

A Cooperativa Sicredi Biomas, destaca que acredita no acesso à cultura como transformação da comunidade. Com o Palco Sicredi, buscam contribuir para que mais artistas tenham espaço para se expressar e que mais pessoas vivenciem a arte de forma gratuita e acessível. Essa é uma das formas da instituição reafirmar o compromisso com o desenvolvimento humano e cultural da nossa região.

Com entrada gratuita e ambiente acolhedor, o Palco Sicredi se insere na rotina cultural da cidade, oferecendo ao público um espaço onde a música e o talento local ganham voz. A iniciativa segue firme no propósito de fortalecer a cena autoral acreana e criar novas conexões entre arte e comunidade.

