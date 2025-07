Cunhada de Preta Gil chora em show após morte da cantora

A cantora Mãeana, cunhada de Preta Gil, viveu um momento de forte emoção ao subir ao palco pela primeira vez desde a morte da artista. Nesse sábado (26/7), ela se apresentou no Festivalzinho — evento infantil realizado em São Paulo — e prestou uma homenagem à cantora ao interpretar a canção “Eu Sei Que Vou Te Amar”. Assista ao vídeo.

Leia também

Ana Cláudia Lomelino, nome de batismo de Mãeana, é casada com o músico Bem Gil, filho de Gilberto Gil e irmão de Preta por parte de pai. Ele também participou da apresentação e compartilhou o vídeo nas redes sociais, onde o momento de emoção comoveu o público.

Em seu Instagram, Mãeana desabafou sobre a dificuldade de retomar os palcos em meio ao luto. “Primeiro show depois de me despedir da minha cantora amada, cunhada, comadre. Cantei para as crianças, para as mamães nesse Festivalzinho lindo. Estou um caco. Alma lascada. Coração baqueado, as cores diferentes, mas as crianças me passaram sabedorias telepáticas”, escreveu.

Cunhada de Preta Gil se emociona em primeiro show após morte da cantora: “Estou um caco”

A apresentação comovente repercutiu nas redes sociais. Entre os comentários, Malu Barbosa, amiga próxima de Preta, escreveu: “Preta tinha um grande orgulho e admiração pela Mãeana! Ela sempre soube que a Mãeana seria gigante”.

Preta Gil faleceu no último domingo (20/7), em Nova York, aos 50 anos. Seu velório ocorreu na sexta-feira (25/7), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, reunindo familiares, amigos e fãs.