Curso de Inteligência Artificial atrai jovens na Arena Free Fire da Expoacre Juruá

Durante a programação da Expoacre Juruá 2025, no espaço dedicado à indústria, um dos destaques tem sido a Arena Free Fire, que além dos jogos digitais está oferecendo um curso prático sobre Inteligência Artificial (IA). A iniciativa, coordenada por Tailon Polo, tem atraído a atenção de visitantes interessados em aprender como utilizar a IA de forma prática no dia a dia.

“Hoje eu tô como coordenador da Arena Free Fire, mas o curso que estamos aplicando é de Inteligência Artificial. Ele abrange desde a criação de imagens e textos até a construção de um site e o uso de tráfego pago, caso alguém queira montar uma loja virtual, por exemplo”, explicou Tailon.

O curso é voltado para todas as idades e níveis de conhecimento. Segundo o coordenador, muitas pessoas ainda têm dificuldade em entender ou utilizar as ferramentas baseadas em IA. “Estamos ensinando desde o básico, como criar uma logomarca, até como extrair o melhor da inteligência artificial. É um conteúdo acessível e muito útil para quem quer empreender ou se atualizar”, destacou.

As aulas começaram no primeiro dia da feira, 1º de julho, e seguem até o encerramento do evento no próximo domingo, dia 6. A participação é gratuita e o público-alvo é bastante amplo.

“Qualquer pessoa interessada pode participar. Eu mesmo tenho 21 anos e já vejo como a IA pode abrir portas para muitas oportunidades”, afirmou Tailon.

A iniciativa integra a proposta da Expoacre Juruá de aliar entretenimento, tecnologia e capacitação, contribuindo para o desenvolvimento da juventude e o fortalecimento da economia criativa na região.