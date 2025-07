Curso de Licenciatura em Teatro da Ufac recebe reconhecimento oficial do MEC

O curso de Licenciatura em Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac) agora conta com o reconhecimento oficial do Ministério da Educação (MEC). A decisão, emitida pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), foi publicada nesta segunda-feira (7) no Diário Oficial da União (DOU).

Com o reconhecimento, os estudantes do curso passam a ter a segurança de que seus diplomas terão validade em todo o território nacional, conforme previsto na legislação que rege o ensino superior no Brasil. Esse ato é fundamental para garantir a legitimidade da formação dos concluintes e possibilitar o exercício profissional da docência.

Segundo o documento, a Licenciatura em Teatro da Ufac oferta 85 vagas por ano. A validade do reconhecimento permanece em vigor até a realização do próximo ciclo avaliativo do MEC, quando o curso será novamente analisado conforme os critérios estabelecidos.

A medida representa um avanço importante para a consolidação do curso no estado e fortalece a formação de profissionais dedicados às artes cênicas e à educação cultural no Acre e na região Norte.

