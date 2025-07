Damares diz que impeachment de Moraes será a prioridade da oposição

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) anunciou, nesta segunda-feira (21/7), que o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), será a pauta prioritária da oposição no Senado, no segundo semestre. A declaração foi feita durante a coletiva de imprensa, realizada na Câmara dos Deputados, convocada pelo Partido Liberal (PL).

Segundo a senadora, as decisões de Moraes violam direitos humanos e prejudicam a economia nacional. “A pauta do Senado será o impeachment do senhor ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Será a pauta que a oposição vai trabalhar nos próximos dias. Foi por culpa dele que nós estamos sendo tarifados. Todas as decisões dele já estão controladas e violaram direitos humanos”, afirmou Damares.

Ela citou como exemplo recente a prisão de duas idosas, que, segundo ela, caracteriza violação grave de direitos fundamentais. “Na sexta-feira, duas idosas estão voltando para a prisão. Uma de 71 anos de idade e outra de 74 anos de idade. É ou não é violação de direitos humanos?”, questionou.

Damares relatou também o congelamento de salário de familiares de condenados, o que, na avaliação dela, agrava o cenário de abusos. “Nós tivemos uma mãe, uma esposa, que teve o seu salário congelado. O marido foi condenado e ele congela o salário da esposa para que os filhos não tenham alimentos. Crianças com menos de 10 anos. É ou não é violação de direitos humanos?”.

Conforme a senadora, as medidas adotadas por Moraes estão sendo observadas com preocupação pela comunidade internacional. “O mundo inteiro está olhando, está vendo uma violação de direitos humanos jamais vista na história do Brasil, na última República”, denunciou.

A articulação política da oposição será liderada pelo PL, com apoio de Republicanos, Progressistas, União Brasil, Novo e PSB. A oposição promete manter as articulações durante todo o recesso parlamentar e já planeja uma série de mobilizações internas no Congresso e atos públicos nacionais nos próximos dias.