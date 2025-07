“Dame Un Grrr”: Curiosidades sobre Fantomel, Kate Linn e o hit de milhões

Se você usa as redes sociais, muito provavelmente ouviu um “Dame Un Grrr” ao rolar a tela do celular nos últimos dias. A música do momento, uma parceria dos romenos Fantomel e Kate Linn, gruda feito chiclete na cabeça. Os artistas são pouco conhecidos no Brasil, mas o portal LeoDias reuniu curiosidades sobre eles (incluindo números) para você ficar por dentro. Confira!

Fantomel

Formado em música, Fantomel é uma figura misteriosa. Assim como o americano DJ Marshmello, só aparece publicamente com a cabeça coberta, como se fosse um personagem. O acessório é branco e tem os olhos e o sorriso desenhados em formatos simples, na cor preta.

O nome artístico é o diminutivo da palavra romena fantomă, que significa “fantasma” em português. Segundo o produtor musical, a máscara é uma mensagem que vai contra um mundo obcecado por aparências. O intuito é transmitir emoção por meio das canções, não pela imagem.

Na Romênia, seu país natal, Fantomel é famoso por criar sons virais. Embora não tenha muitos seguidores no Instagram (19,2 mil até o fechamento desta matéria), os números no Spotify impressionam. Na plataforma de músicas, uma das mais populares no mundo, o produtor acumula mais de 4,6 milhões de ouvintes mensais e ultrapassa 15,4 mil seguidores.

Kate Linn

Além de ser cantora e compositora, Kate Linn, de 28 anos, é atriz. Ela surgiu na cena musical da Romênia aos 16 anos e ganhou fãs rapidamente. Seu estilo como artista mistura pop e dance.

No catálogo de sucessos da cantora estão os hits “Ola La”, “Your Love”, “Thunderlike” e “Eye to Eye”. Prêmios de “Canção Mais Popular” e “Melhor Artista Estrangeira” também integram o currículo dela.

No Instagram, a artista é seguida por mais de 69 mil pessoas. Já no Spotify, ultrapassa Fantomel em números: Mais de 4,8 milhões de ouvintes por mês e mais de 93,5 mil seguidores.

“Dame Un Grrr”

O hit que estourou, principalmente no TikTok, foi inspirado em um jogo que Fantomel e Kate Linn viram na internet. A faixa que traz batidas de funk brasileiro e electropop é cantada em espanhol e inglês. A música com refrão contagiante ficou pronta em 2024, mas foi lançada este ano.

Nas redes sociais, “Dame Un Grrr” virou trend no mundo todo. Na maioria dos vídeos postados, as pessoas fazem transições para mostrar “antes e depois” de looks ou maquiagens (ou as duas coisas). Há também quem apenas se divirta dublando a canção empolgante e fazendo gesto de garras ao som de “grrr”.

No Spotify, a música ultrapassou 12,6 milhões de reproduções. Já o clipe no Youtube contabiliza quase 11 milhões de visualizações – e os números só crescem! Qual será a próxima aposta da dupla?