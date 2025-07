“dando-uma-aula”,-afirma-francisco-gil-sobre-luto-da-neta-de-preta-gil

Familiares e amigos de Preta Gil se reuniram, na segunda-feira (28/7), na Paróquia Santa Mônica, no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, para a missa de sétimo dia da cantora, que morreu no último dia 20, nos Estados Unidos, onde fazia um tratamento alternativo contra o câncer.

Em conversa com a imprensa no local, Francisco Gil contou como sua filha, Sol de Maria, de 9 anos, está lidando com a perda da avó.

Leia também

“A Sol tá dando uma aula pra gente, porque ela sente tudo muito intensamente e, ao mesmo tempo, ela conforta. Falo as coisas para ela e, quando ela me vê fragilizado, vem e traz aquilo de volta. Ela reafirma aquilo que a gente afirma para ela, está vendo tudo que está acontecendo”, afirmou.

Saudade

Ainda durante a entrevista, o cantor recordou a relação das duas: “Ela sabe do tamanho da avó dela, do que a avó dela é, ela teve essa oportunidade de viver a presença da avó”, declarou, antes de completar:

“Agora, fica a saudade. A gente está começando a sentir essa saudade, porque foi tão intenso tudo que a gente viveu lá, a gente tava com ela até o final, e agora que a saudade está começando a apertar. A saudade, mesmo, aquela coisa de querer mandar mensagem, de querer estar perto”, observou.

Legado da mãe

Bastante emocionado, Francisco Gil elogiou a força que a mãe teve para contar sobre a doença: “O legado está aí. É muito importante o que ela já vinha fazendo em vida com relação a esse conhecimento maior com relação à doença, às prevenções, a tudo com relação à informação”, pontuou.

E seguiu com seu desabafo: “E ela acabou, mais uma vez, sendo um instrumento de poder de amplificar tudo aquilo que ela acreditava e, neste caso, com relação à doença. Legado de poesia, de amor, de uma obra em forma de vida, isso a gente sabe bem”, garantiu.

O cantor recordou a importância dos ensinamentos de Preta Gil: “Durante a doença, foi muito importante tudo que ela fez, como ela trazia essa informação, como ela se colocava. Lembro bem do dia que ela soube da bolsa [de ostomia], de cara ela já imaginou como ia empoderar pessoas que também estavam nessa situação. [Falava] ‘com certeza vou postar foto de biquíni pra todo mundo ver’. Bom que ela tá salvando vidas”, analisou.