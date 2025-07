Dani Calabresa comemora puerpério: “Já quero outro”

A apresentadora Dani Calabresa compartilhou nas redes sociais os primeiros dias após o nascimento do filho, Bernardo. O bebê é fruto do seu relacionamento com Ricardo Neuman, e nasceu no último dia 8 de julho, em São Paulo.

Durante uma sessão de perguntas e respostas com os seguidores, a humorista comentou com entusiasmo sobre o puerpério: “Mas eu estou muito bem, graças a Deus. Eu estou muito feliz. Até vou soltar um: ‘Olha…’. Ai, gente, tá tão gostoso! Mas, é sério, está muito gostoso. É gostoso com perrengue! É muito sono, é muito cansaço, é muita dor no bico… Meu Deus do céu! Mas é a coisa mais gostosa do mundo. A conexão com ele é tudo muito. É tudo muito, de verdade”, contou.

Nasce Bernardo, o primeiro filho da humorista Dani Calabresa com o publicitário Richard Neuman.

Nasce Bernardo, o primeiro filho da humorista Dani Calabresa com o publicitário Richard Neuman.

Nasce Bernardo, o primeiro filho da humorista Dani Calabresa com o publicitário Richard Neuman.

Nasce Bernardo, o primeiro filho da humorista Dani Calabresa com o publicitário Richard Neuman.

Nasce Bernardo, o primeiro filho da humorista Dani Calabresa com o publicitário Richard Neuman.

Dani destacou não imaginar que a fase seria tão boa. “Eu já saí com essas frases assim: ‘Não imaginava, mas nasci para ser mãe. Eu quero outro. Não quero que ele cresça. Não quero que passe rápido’. Estou amando tudo. Gente, é tão apaixonante. Eu vejo ele de duas em duas horas para mamar, e eu já fico com saudade. O cheirinho dele é o cheirinho mais gostoso do mundo. O mais gostoso que eu já senti na minha vida.”

Bernardo nasceu em 8 de julho, mas o casal só anunciou a novidade aos fãs mais de uma semana depois, em uma publicação feita nessa quinta-feira (17/7).

“Nosso bebê Bernardo chegou em 8 de julho. O coração que batia aqui dentro, agora está aqui fora, fazendo o nosso transbordar de AMOR. Melhor sensação do mundo!!!! Obrigada, meu Deus!”, escreveu a artista nas redes sociais.