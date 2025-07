Daniela Mercury lamenta ausência no adeus a Preta Gil: “Ela merece todas as homenagens”

Preta Gil foi velada nesta sexta-feira (25/7), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em uma cerimônia marcada por grande comoção. A ausência de Daniela Mercury, amiga de longa data da cantora, chamou atenção dos fãs. Em suas redes sociais, a baiana explicou que não conseguiu comparecer porque está viajando com a esposa, Malu Verçosa.

“Eu e Malu não estamos no Brasil para ir ao velório e homenagear nossa amada amiga que admiramos imensamente”, escreveu Daniela, que também publicou um vídeo emocionante das duas juntas. As imagens mostram uma visita recente e recheada de carinho ao hospital, cerca de um mês antes da morte de Preta.

Na legenda da publicação, Daniela exaltou a força e a autenticidade de Preta Gil: “Uma mulher foda, genial cheia de talento e consciência do mundo que vivia. Que Preta continue a inspirar mais e mais amor entre nós”.

A artista também ressaltou o papel de Preta na luta por diversidade e inclusão: “Estamos agora com o coração muito apertado vendo as imagens do velório. Ela merece todas as homenagens e todo esse amor, pois ela uniu todo mundo, multiplicou felicidade, lutou durante a vida por nossa comunidade LGBTQIA+ e muito mais”.

No domingo (20/7), quando a morte da cantora foi confirmada, Daniela já havia compartilhado fotos e vídeos das duas dividindo o palco, celebrando não só a parceria profissional, mas também a amizade construída ao longo dos anos.

Preta Gil faleceu aos 50 anos, nos Estados Unidos, após complicações decorrentes de um câncer colorretal diagnosticado em janeiro de 2023.