“Celebramos sua vida, arte e legado”, informou o comunicado compartilhado nas redes sociais da artista que faleceu no último domingo (20/7) vítima de complicações causadas por um câncer no intestino.

Tributo

O evento de despedida deve reunir diversos artistas e personalidades, já que Preta Gil era amplamente querida e respeitada no meio artístico. Sua trajetória marcou gerações e construiu laços fortes com nomes importantes da música, da televisão e do entretenimento.

Entre os nomes que devem marcar presença no velório estão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Rosângela Silva, a Janja.

Presidente é esperado

Segundo informações obtidas pela coluna Fábia Oliveira, a presença do casal presidencial é esperada pelos familiares da cantora.

Vale lembrar que Gilberto Gil foi ministro da Cultura no governo Lula entre 2003 e 2008, período em que fortaleceram uma relação de amizade e respeito mútuo.

O presidente sempre demonstrou grande admiração pelo músico e também pela filha, o que torna a participação no velório uma homenagem significativa.

A morte de Preta Gil

Preta Gil morreu neste domingo (20/7), em Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde estava realizando um tratamento experimental contra o câncer. Como a coluna já havia adiantado, a artista apresentou uma piora no quadro de saúde desde a última quarta-feira (16/7), e familiares e amigos próximos viajaram até os EUA para acompanhá-la.

Fontes contaram à coluna que Preta chegou a manifestar o desejo de retornar ao Brasil ainda neste domingo, em uma UTI aérea. Pessoas próximas relataram que esse era um pedido da cantora após descobrir que o câncer havia se espalhado, mesmo com o tratamento.

No entanto, durante uma sessão de quimioterapia, Preta passou mal e acabou falecendo dentro de uma ambulância, a caminho do aeroporto, onde embarcaria em um voo de volta ao Brasil.

Veja o comunicado