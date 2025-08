Datafolha: 89% veem impacto negativo na economia com tarifaço de Trump

Na avaliação de 89% dos brasileiros, a tarifa de 50%anunciada por Donald Trump sobre a importação de produtos do Brasil vai prejudicar a economia nacional, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (31).

Ao todo, 66% dos entrevistados acreditam que as tarifas vão “prejudicar muito” o país, enquanto 23% acham que a medida vai prejudicar “um pouco”. Apenas 7% dizem que não haverá impacto, e 4% não souberam responder.

A pesquisa foi feita nos dias 29 e 30 de julho, antes da publicação da ordem executiva de Trump que oficializou a sobretaxa e isentou cerca de 700 produtos da lista.

O Datafolha também perguntou a opinião de eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre os apoiadores de Lula, 87% acreditam que a medida vai prejudicar a economia. Entre os de Bolsonaro, esse número sobe para 92%.

A percepção de impacto também atinge o bolso dos brasileiros: 77% dos entrevistados dizem que as tarifas devem afetar negativamente sua situação econômica pessoal, sendo 43% que avaliam que vai prejudicar muito e 34%, um pouco. Outros 19% afirmam que não haverá prejuízo.

O Datafolha ouviu 2.004 pessoas com mais de 16 anos em 130 municípios. A margem de erro máxima é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Tarifa de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na última quarta-feira (30) um decreto executivo que oficializa a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. A medida entra em vigor em 6 de agosto.

No documento, Trump cita que a ordem é justificada por uma “emergência nacional” em razão das políticas e ações “incomuns” e “extraordinárias” do governo brasileiro que, segundo o republicano, prejudicam empresas americanas, os direitos de liberdade de expressão dos cidadãos dos EUA e a política externa e a economia do país, de modo geral.

O documento cita como justificativa para a medida o que considera como “perseguição, intimidação, assédio, censura e processo politicamente motivado” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.