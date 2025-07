Datas marcadas! Conmebol divulga calendário da Libertadores e Sul-Americana de 2026

Mesmo com as edições de 2025 da Libertadores e da Copa Sul-Americana em andamento, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou, na noite dessa segunda-feira (28/7), o calendário de 2026 das competições do continente.

A fase preliminar da próxima Copa Libertadores, principal torneio da América do Sul, terá início no dia 4 de fevereiro. Já a grande final será disputada em 28 de novembro, ainda sem local definido.

Confira as datas da Libertadores 2026:

1ª fase : 4 e 11 de fevereiro

: 4 e 11 de fevereiro 2ª fase : 18 e 25 de fevereiro

: 18 e 25 de fevereiro 3ª fase : 4 e 11 de março

: 4 e 11 de março Sorteio da fase de grupos : 18 de março

: 18 de março Fase de grupos : 8 de abril a 27 de maio

: 8 de abril a 27 de maio Sorteio do mata-mata : 3 de junho

: 3 de junho Oitavas de final : 12 e 19 de agosto

: 12 e 19 de agosto Quartas de final : 9 e 16 de setembro

: 9 e 16 de setembro Semifinais : 14 e 21 de outubro

: 14 e 21 de outubro Final: 28 de novembro

Copa Sul-Americana

As datas da Copa Sul-Americana de 2026 também foram definidas. A fase prévia, que será disputada em jogo único, está marcada para o dia 4 de março. Já a final, que ainda não tem sede, será em 21 de novembro, uma semana antes da decisão da Libertadores.

Confira as datas da Copa Sul-Americana 2026:

1ª fase (jogo único) : 4 de março

: 4 de março Sorteio da fase de grupos : 18 de março

: 18 de março Fase de grupos : 8 de abril a 27 de maio

: 8 de abril a 27 de maio Sorteio do mata-mata : 3 de junho

: 3 de junho Playoffs : 22 e 29 de julho

: 22 e 29 de julho Oitavas de final : 12 e 19 de agosto

: 12 e 19 de agosto Quartas de final : 9 e 16 de setembro

: 9 e 16 de setembro Semifinais : 14 e 21 de outubro

: 14 e 21 de outubro Final: 21 de novembro

Além dos principais torneios do continente, a entidade definiu, também, as datas da Recopa, que coloca o campeão da Libertadores contra o vencedor da Sul-Americana de 2025. As partidas acontecerão em 18 e 25 de fevereiro.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.