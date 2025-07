Nesta terça-feira (29/7), o Botafogo venceu o Bragantino por 2 x 0, em jogo válido pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Em entrevista coletiva, o técnico do Glorioso, Davide Ancelotti, diz que o resultado é bom, mas que o confronto ainda está em aberto.

“É um bom resultado, mas faltam 90 minutos contra uma equipe que merece todo respeito. Tudo aberto, é um resultado que mantem a gente em alerta para o jogo de volta”, afirmou.

1 de 4 Davide Ancelotti diz que confronto com Bragantino ainda está em aberto Vítor Silva/Botafogo 2 de 4 Álvaro Montoro marcou o primeiro gol do Botafogo na partida Vítor Silva/Botafogo 3 de 4 Botafogo venceu o Bragantino no jogo de ida da Copa do Brasil Vítor Silva/Botafogo 4 de 4 Barboza iniciou e terminou a joga do segundo gol do Botafogo Vítor Silva/Botafogo

Com o resultado, Davide conquista a sua primeira vitória em casa, até então, o Botafogo havia jogado duas vezes e empato nas duas ocasiões. Ancelotti se mostrou contente com o resultado no Nilton Santos, mas disse que equipe ainda tem coisas a melhorar.

“Eu tinha o desejo de ganhar em casa. Então hoje, muito contente, não só pela vitória, mas porque temos um caminho que a gente segue e vai melhorando. Temos muito que melhorar ainda, temos que fazer mais gols com a oportunidade que a gente tem, não é o primeiro jogo que isso acontece, então, contente, mas com muito trabalho”, acrescentou

Anunciado pelo Botafogo no dia 18/7, Danilo ainda não atuou com a camisa do Alvinegro por questão física, visto que estava em recondicionamento. Porém, a sua estreia pode estar próxima. O técnico Davide Ancelotti comentou que contará com o jogador para o confronto contra o Cruzeiro no domingo (3/8).

“Vou contar com ele (Danilo) no jogo do domingo, está treinando, está bem. Sabemos que começou os treinos nessa semana, então tem que ser progressivo, mas ele é um jogador que vai ser muito importante no jogo da equipe