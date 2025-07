De casamento cristão a relação liberal: brasileiro tenta ser o ‘maior corno do mundo’ pelo Guinness

Ser corno ou não ser? Essa indagação da música dos Mamonas Assassinas até poderia representar o influenciador e empresário Vagner Macedo, mas, para ele, não existe um demérito nisso, ou qualquer questionamento: ele sente prazer em ver a esposa, Bella Mantovani, tendo prazer com outras pessoas.

Juntos há 16 anos, o casal nem sempre teve essa relação aberta e liberal. Foi somente há 9 anos que tudo mudou, tanto que, agora, ele quer virar o ‘maior corno do mundo’. Para isso, já aplicou para o Livro dos Recordes e espera uma resposta. Ao Terra, o influencer afirmou que tem registro de pelo menos 100 ‘chifres’. Porém, o número passa disso.

De casamento evangélico à relação aberta

De maneira bem leve e humorada, Bella e Vagner contam que se conhecem desde adolescentes, quando a empresária ficou amiga da futura cunhada. Eles começaram a se relacionar depois de algum tempo, até que casaram. Ambos frequentavam a igreja evangélica, onde o influenciador era pregador e líder do ministério de louvor.

“A gente cresceu naquela coisa de querer se adequar ao padrão que a igreja coloca para as pessoas. Falo isso com propriedade porque eu estava lá no meio”, explica Macedo. No entanto, veio a temida crise dos 7 anos, muitas brigas, traições de ambas as partes e a união não sobreviveu aos conflitos.

O casal de São José dos Campos, no interior de São Paulo, reatou após o empresário ver a ex em uma foto com um colega de academia. Pediu por uma conversa e foi muito transparente. Eles se abriram e confessaram as preferências na hora de transar –um papo que nunca tinha rolado antes.

E foi assim que começou uma nova jornada com mais diálogo, respeito e, acima de tudo, liberdade. “Antigamente, tinha vontade de fazer as coisas, mas tinha vergonha de falar para ela. Então eu preferia fazer escondido do que me abrir com a minha esposa.”

Descobrindo o ‘cuckoldismo’

Após voltarem, o influenciador descobriu que a esposa havia ficado com um homem, enquanto estava separada dele, mas não havia lhe contado. Ao mesmo tempo que ficou bravo, sentiu… tesão. Ali ele percebeu que gostava de ‘cuckoldismo’, que é o desejo de ver o parceiro ou parceira se relacionando com outra pessoa.

Bella explica que ficou com medo de como o marido ia reagir: “Pensei: ‘Como que eu vou olhar pra cara dele agora e falar que eu o amo? Como que ele vai me ver? Foi esse o meu medo. Como é que ele vai me ver depois dessa situação? Será que ele vai me achar uma p*ta? Ele vai me julgar como?”, questiona

Depois de uma longa conversa, ele explicou que gostou do que viu, e então, eles decidiram marcar com uma terceira pessoa. Primeiramente, com um amigo dos dois, que era fotógrafo. O lance deu muito certo. “Fui ao banheiro e, quando eu voltei, só tinha uma pessoa no sofá, estavam enrolados”, relata o influenciador.

Eles também passaram a frequentar casas de swing e não pararam mais com as práticas. Hoje em dia, até produzem conteúdo adulto. Aqui é importante destacar que nada é feito sem um combinado entre os dois e a outra pessoa. Ninguém é pego de surpresa.

Hipocrisia do mundo

Embora a grande maioria das pessoas tenham aversão a ideia de ser traído, Vagner considera uma grande hipocrisia. Segundo um estudo da plataforma de encontros Gleeden, 8 a cada 10 brasileiros já traíram seus parceiros em relacionamentos considerados monogâmicos. Ou seja, mesmo que você não saiba, pode ser que tenha entrado para a estatística, já que o chifrudo é sempre o último a saber.

O empresário explica que o título de corno foi lhe dado pela sociedade e que ele só adotou. “Esse feitiche chama cuckold. E quando eu falo que gosto de ver minha mulher com outro, os caras falam que sou corno. Se eu colocasse assim que quero ser o maior cuckold do mundo, ninguém ia entender. Então, eu sou o maior título que a sociedade me deu. Eu sou o maior corno do mundo”, afirma.

Vagner diz que essa é uma espécie de grito para a sociedade, pois há pessoas que passam a vida toda sofrendo calado, com medo de expor aquilo que tem vontade de fazer. Bella reforça a fala do marido, dizendo que há casais que se anulam ao invés de conversar e se abrir para experimentar algo novo.

Ela ainda diz que quando se é solteiro, as pessoas qurem descobrir o mundo, mas, quando casam, deixam isso para trás. “Elas guardam. Uns fazem escondidos e outros preferem descobrir juntos. É daí que vem a hipocrisia da sociedade. Eles simplesmente se anulam ao invés de conversarem e curtirem a vida levemente, sem preconceito”, declara.

O casal, que tem três filhos, tem uma família muito bem resolvida quanto ao relacionamento aberto deles. Todo mundo sabe que o casamento é aberto, respeitam e até pedem conselhos. Vagner confessa que tinha medo do que o pai iria falar, pois ele é militar e da igreja, mas quando soube, teve a melhor reação possível.

“Falou que ninguém tinha nada a ver com a minha vida e perguntou se eu estava feliz. Foi muito emocionante, porque eu esperava dele uma pedrada”, descreve.

Título de maior corno

O influenciador conta que o importante mesmo para ele é saber que a esposa está sentindo prazer. “O meu tesão é esse. É saber que ela está gostando. Costumo tentar imaginar o que ela está sentindo, qual a sensação do corpo dela. Inclusive da pessoa que está com ela, sabe? Quando ela está com outro cara, por exemplo. Me dá muito tesão imaginar o que ele está sentindo”, confessa.

Por isso, uniu o útil ao agradável: quer receber o ‘título de maior corno do mundo’ e, para conseguir o feito, o empresário reuniu um acervo de imagens com 100 ‘traições’ registradas até o momento.

“A gente grava e coloca no acervo. Eu mandei para eles assistirem. Inclusive, nesse fim de semana eu quero aumentar isso para 115”, ri. Esses conteúdos também ficam disponíveis em plataformas de conteúdo adulto.

Além disso, eles usam as redes sociais para falar sobre o assunto e tentar desmistificar o relacionamento. “Geralmente, as pessoas têm essa tendência de nos julgar sem nos ouvir. E, cara, a gente ter essa oportunidade de falar pras pessoas, de mostrar que não é do jeito que as pessoas pensam que é. A gente fica muito grato”, afirma o influenciador. “Vamos gozar e ser feliz”, complementa Bella.