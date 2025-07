De cupuaçú a pistache, ‘Morango do Amor Acreano’ atrai público com sabores inusitados na Expoacre 2025

A febre do Morango do Amor chegou com força à Expoacre 2025, e quem está aproveitando a tendência para conquistar o público é a empreendedora Pamela Souza, do “Ateliê das Gostosuras”.

Unindo paixão pelo comércio e criatividade no cardápio, ela tem atraído filas em frente ao seu estande com a releitura do clássico doce coberto de calda de açúcar.

Pamela conta que a ideia surgiu ao perceber a popularização do produto no país.

“Sou apaixonada por comércio e todo ano amo vir pra Expoacre. Com essa febre do morango do amor no mercado, eu pensei: vou levar pra feira. Assim consigo atender meus clientes que já estão procurando por ele”, disse.

O diferencial, segundo ela, está na dedicação e no toque familiar no preparo. “O segredo de tudo isso é amor e dedicação. Faço a receitinha, minha mãe modela, eu mesma banho os morangos. Hoje cheguei tarde porque estava na cozinha até agora preparando tudo”, relatou.

Mas o que realmente tem chamado atenção do público são os sabores especiais oferecidos no espaço.

“Temos o Morango Nordestino, que é com massa de brigadeiro de doce de leite e casquinha dourada. Amanhã trago o de chocolate caramelizado, o de pistache e uma versão com cupuaçu, que vai ser o nosso Morango do Amor Acriano”, adiantou.