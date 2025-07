De férias no Brasil, filhos de Scooby e Piovani passam por transformação no salão

Dois dos três filhos da atriz Luana Piovani moram com ela, em Portugal, e estão aproveitando alguns dias de descanso ao lado do pai no Rio de Janeiro

(Reprodução Instagram @PedroScooby)

O surfista Pedro Scooby levou os filhos, Dom, de 13 anos, e os gêmeos Liz e Bem, de nove anos, para uma transformação no salão de beleza nesta sexta-feira (18/7). O atleta compartilhou o resultado em suas redes sociais: o primogênito tingiu o cabelo de rosa, enquanto a menina pintou duas mechas frontais também em tom rosa, e o caçula platinou os fios. Os dois filhos mais novos estão aproveitando as férias no Brasil com o pai, já que vivem com a mãe, Luana Piovani, em Portugal. Já Dom está morando com o pai no Rio de Janeiro, junto da madrasta Cíntia Dicker e da irmã mais nova, Aurora, de dois anos. Veja as fotos Pedro Scooby, Gabriel Medina, Dom, Bem e LizFoto: Reprodução/Instagram @pedroscooby Cíntia Dicker, Aurora, Pedro Scooby, Liz, Ben e DomFoto: Reprodução/Instagram @pedroscooby Pedro Scooby e filho mais velho DomDilson Silva/AgNews Pedro Scooby mostra reencontro dos filhos em férias no BrasilFoto: Reprodução/Instagram @pedroscooby Leia Também Os gêmeos chegaram ao Brasil no início deste mês de julho, e a emoção tomou conta no reencontro dos irmãos. Dom correu para dar um abraço apertado em Bem e em Liz. Já Aurora pulou de felicidade ao revê-los. Recentemente, o surfista revelou que a relação com Piovani, mãe de seus três filhos mais velhos, está “se acertando cada vez mais” e afirmou que se tratou de um “problema normal entre pais separados”, que acabou parecendo maior por conta da mídia.