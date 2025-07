De férias, Sabrina Sato reflete sobre tempo de qualidade em família: “Aprendi dar valor”

Sabrina Sato compartilhou um novo vídeo em seu perfil no Instagram na noite desta quarta-feira (16/7). Na gravação, a apresentadora aparece aproveitando um dia preguiçoso ao lado do marido, Nicolas Prattes, e da filha, Zoe, fruto de seu antigo relacionamento com Duda Nagle. A família está curtindo as férias e recebeu o carinho dos fãs por meio da nova publicação.

Nas imagens, a artista mostra momentos na piscina com o esposo e a herdeira, depois em um campo jogando bola, Zoe andando de bicicleta, e ainda um passeio com os cachorrinhos de estimação. Todos os registros são marcados por muita alegria, e os fãs comentaram que o vídeo parecia um comercial de família feliz, de tão perfeito.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Zoe e Nicolas Prattes Reprodução: Instagram Sabrina Sato Sabrina Sato e Zoe Reprodução: Instagram Sabrina Sato Sabrina Sato Reprodução: Instagram Sabrina Sato Sabrina Sato, Nicolas Prattes e Zoe Reprodução: Instagram Sabrina Sato Voltar

“Estar com quem amamos, sem pressa, sem obrigações, apenas vivendo o presente… como é bom! Aprendi a dar ainda mais valor a isso. E aprendi com meus amores.”, escreveu Sabrina, que se casou com Nicolas em janeiro deste ano.

Os seguidores elogiaram bastante a família. “Como é edificante encontrar a verdadeira PAZ @sabrinasato. Deus conserve!”, disse uma fã. “Já era tempo de viver sua vida desse jeito, não há mais necessidade de trabalhar 20 horas por dia. Torre a grana que conquistou vivendo e sendo feliz, enquanto há tempo e juventude”, comentou outra. “Parece propaganda de família americana. Que lindos”, comparou um seguidor.