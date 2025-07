De filhote frágil a cão de 40 kg: resgate transforma vida de tutora

Em abril de 2022, durante uma visita à casa de uma amiga em Minduri, cidade do interior de Minas Gerais, Thaís Batista não imaginava que sua vida estava prestes a mudar. Em um passeio por estradas de terra, cercadas por fazendas isoladas, ela viu algo se mover no mato. Ao se aproximar, descobriu um filhote em condições críticas. Assista ao vídeo.

“Ele estava desnutrido, com anemia, coberto de fungos e com bernes no focinho. Ele ficou marcado até hoje”, relembra Thaís. O pequeno foi acolhido ali mesmo, com banho, comida e os primeiros cuidados emergenciais na casa do pai da amiga. O nome escolhido foi Thor — uma dica sutil do que viria pela frente.

Cinco horas até a chance de sobreviver

Na volta para Jundiaí, no interior paulista, Thaís percorreu cinco horas de viagem direto até um hospital veterinário. Thor passou por um processo intenso de recuperação: retiradas de bernes, injeções, pomadas, shampoos antifúngicos, vitaminas e vermífugos.

Em Minas Gerais, Thor foi resgatado pesando apenas 2,2 kg

“Com apenas 25 dias de cuidados, os fungos já estavam quase sumindo e ele tinha engordado 4 kg”, conta a tutora. Quando o encontrou, o filhote tinha cerca de dois meses. Aos sete meses, já pesava 25 kg.

Um gigante cheio de amor

Hoje, Thor está com 2 anos e 5 meses e pesa 40 kg. A tutora acredita que ele seja mestiço com Doberman, mas, segundo ela, mais do que a aparência ou o tamanho, o que define Thor é sua personalidade: “Ele é carinhoso, companheiro e extremamente leal. Está sempre por perto, como se soubesse exatamente o valor que tem para nós.”

Thor foi vacinado, castrado e segue sendo cuidado com atenção e afeto. O vínculo entre os dois cresceu junto com ele.

Thor está com 2 anos e 5 meses e pesa 40 kg

Thor e sua tutora durante passeio

Thor está com 2 anos e 5 meses e pesa 40 kg

Thor tem uma “irmã”, a Amora

Amor em dobro

“Assim como salvamos a vida de Thor naquele dia, ele também salvou a nossa”, afirma Thaís. “Ele chegou para preencher nossos dias com alegria, leveza e amor. É mais do que um cachorro. É parte da nossa família e do nosso coração.”