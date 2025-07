De popstar a presidente: Como Kelly Key se tornou líder de um time de futebol angolano

A cantora Kelly Key viralizou nas redes sociais ao celebrar uma conquista inédita do Kiala FC, um clube de futebol angolano. A artista fundou o time em 2024, junto com seu marido e empresário Mico Freitas.

Atualmente, Kelly Key é a presidente do clube angolano, que é voltado à formação de jovens atletas. A iniciativa funciona como um projeto esportivo e social, oferecendo treinamento esportivo, apoio educacional e desenvolvimento pessoal para os atletas.

“Ser a única mulher na presidência de um clube de futebol em Angola e, talvez, em toda a África, não é sobre vaidade. É sobre visão! É sobre ocupar um lugar onde disseram que não era para mim. Ou pior: onde muitas vezes nem disseram nada, porque preferiram dirigir a palavra a um homem”, disse a artista. “Mas eu sigo. Firme. Presente. E no centro do campo. Porque liderança não se impõe. Se constrói. Com constância, coragem e amor pelo que se faz!”, escreveu a cantora.

Kelly Key se reposicionou no mercado após os sucessos musicais no pop nos anos 2000 e agora trabalha com negócios e projetos esportivos. O Kiala FC busca parcerias com clubes brasileiros e está fazendo sucesso nas competições de categorias de base do futebol angolano.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.