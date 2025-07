De Tremembé, hacker Delgatti e Robinho discutem criar empresa de bets

O hacker Walter Delgatti Neto e o ex-jogador Robinho estariam discutindo um projeto de criar um site de apostas esportivas de dentro de Penitenciária II de Tremembé, no interior de São Paulo, onde ambos cumprem respectivas penas. A plataforma de “bets” seria lançada assim que eles deixassem a cadeia, em uma eventual progressão de regime.

O Metrópoles confirmou que a ideia foi cogitada por Delgatti Neto e mencionada durante uma ligação com o seu advogado, Ariovaldo Moreira, além de ventilada dentro do presídio. O hacker estaria conversando sobre o assunto com Robinho e aprendendo mais sobre as casas de apostas online.

Conhecido pela “Vaza Jato” — quando divulgou conversas privadas no Telegram entre integrantes da Operação Lava Jato, como o então juiz Sergio Moro e o procurador Deltan Dallagnol –, Walter Delgatti Neto foi condenado a oito anos de prisão pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) após invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2023. Ele está preso desde agosto do mesmo ano.

No último dia 18, o ministro Alexandre de Moraes decidiu manter a prisão preventiva do hacker. O caso de invasão ao sistema do CNJ também contou com a participação da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que está foragida desde que recebeu a pena de 10 anos de prisão. A condenação de ambos pela Primeira Turma ocorreu em maio deste ano.

Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), Carla Zambelli foi responsável por comandar a invasão de sistemas utilizados pelo Judiciário com o intuito de adulterar informações oficiais, enquanto Delgatti teria sido o responsável pela realização do crime, entre agosto de 2022 e janeiro de 2023.

Já o ex-jogador de futebol Robson de Souza, o Robinho, está preso desde março do ano passado pelo crime de estupro coletivo, cometido contra uma mulher albanesa na Itália, em 2013.

Condenado em 2017 pelo crime, a sentença italiana foi de 9 anos de prisão. Ele acabou recorrendo da decisão, mas foi considerado culpado em todas as instâncias. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) homologou a decisão, e Robinho foi preso.

Na próxima semana, em 6 de agosto, o STJ ira julgar um recurso do ex-jogador. No texto, a defesa argumenta que “a decisão italiana não se harmoniza com princípios constitucionais e legais da ordem pública brasileira na fixação da pena, devendo esta ser reduzida para o patamar mínimo previsto para o crime, ou seja, 6 anos de reclusão, com possibilidade da adoção do regime semiaberto”.

O Metrópoles procurou a defesa do ex-jogador em busca de um posicionamento sobre o projeto com Walter Delgatti Neto, mas não obteve resposta. O espaço está aberto para manifestação.