Deborah Secco confessa não acreditar em monogamia: “Fui traída em todas as relações”

A atriz Deborah Secco participou do “Saia Justa” desta quarta-feira (16/7), do GNT, que abordou o tema da poligamia nos relacionamentos amorosos. A artista, apesar de estar em um relacionamento monogâmico com o produtor musical Dudu Borges, confessou não acreditar na monogamia pois, segundo ela, foi traída em todas as relações sérias.

Enquanto as apresentadoras, Eliana, Juliette, Bela Gil e Erika Januza debatiam a questão do ciúmes no relacionamento aberto, Deborah apontou que toda relação precisa ser baseada em confiança mútua.

“Eu hoje vivo uma relação monogâmica por escolha, e meus combinados são refeitos diariamente. Mas me pergunto todos os dias: ‘Eu acredito de fato no formato da monogamia?’ Não acredito”, contou.

Para ela, a relação vista como “tradicional”, não funciona na prática, e justificou seu ponto de vista: “Fui traída em todas as minhas relações”.

Deborah e Dudu assumiram o relacionamento em março deste ano, 11 meses após o fim do casamento de nove anos da artista com o ator Hugo Moura. No antigo relacionamento, a famosa vivia uma espécie de “casamento aberto”, ou seja, ambos podiam se envolver com outras pessoas.