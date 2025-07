deborah-secco-diz-que-foi-chamada-de-feia-por-atriz-da-globo

Deborah Secco revelou ter passado por um momento marcante no início de sua carreira. Ela foi chamada de feia por uma colega de trabalho. Durante sua participação no programa De Frente com Blogueirinha, exibido na segunda-feira (29/7), a atriz contou que o comentário partiu de uma atriz da Globo e a deixou profundamente abalada, principalmente porque a colega disse ainda que ela jamais teria chance de interpretar uma protagonista.

Ao falar sobre o começo de sua trajetória artística, Deborah recordou: “Eu me achava bonitinha. Minha mãe me achava bonitinha e me convencia de que eu era bonitinha. Comecei a trabalhar, e aí logo eu vi que não era. Tinha umas crianças muito bonitas, e eu não era muito bonita. Eu era normal”.

Leia também

Ela relembrou ainda o momento do comentário que a marcou: “Logo na segunda novela que eu fiz, ou terceira, ou quarta, para ninguém saber quem é… Uma atriz virou para mim e falou assim: ‘Ai, que pena que você é feia, né? Porque você é tão boa atriz, mas nunca vai poder fazer a protagonista’. Eu fiquei arrasada!”

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Deborah Secco

Reprodução. 2 de 6

Deborah Secco

3 de 6

Deborah Secco

4 de 6

Deborah Secco

Instagram/Reprodução 5 de 6

Deborah Secco

reprodução 6 de 6

Deborah Secco

A atriz confessou que ficou profundamente abalada com a crítica: “Eu fiquei muito mal. Eu falei: ‘Nunca vou fazer a protagonista. Todos os meus planos foram por água abaixo. Eu preciso ficar bonita’.”

Apesar do impacto que sofreu na época, Deborah contou que hoje não guarda mágoas da colega. “Nunca conversei sobre isso, mas já entendi que a gente era muito menina”, afirmou.

No bate-papo, Blogueirinha levantou a possibilidade de a atriz em questão ser Juliana Paes, com quem Deborah contracenou em Celebridade (2003).

A artista, rindo, descartou a hipótese: “Que absurdo! Na minha segunda ou terceira novela, a Juliana nem atriz era ainda… Ela é maravilhosa, nunca falaria isso!”