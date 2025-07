Deborah Secco se declara à filha após viagem a Noronha: “Coração cheio”

Atriz e a pequena Maria Flor, que está com 9 anos, passaram férias no arquipélago brasileiro

Deborah Secco usou as redes sociais nesta segunda-feira (14/7) para prestar uma homenagem emocionante à filha, Maria Flor, de 9 anos, após curtirem juntas uma viagem a Fernando de Noronha.

“Vou embora com o coração cheio de momentos e lembranças inesquecíveis… Obrigada minha filha, que privilégio viver tudo isso com você. Você é sem dúvidas o meu melhor presente”, escreveu a atriz.

Veja as fotos Deborah Secco se declara à filha após viagem à Noronha

Na sequência, ela completou: “Você é a pessoa mais legal do mundo… Eu agradeço a Deus todos os dias por poder dividir a vida com alguém como você!!! E sigamos juntas!!! Construindo memórias”.

Maria Flor é filha de Deborah com o ator e diretor Hugo Moura, com quem ela foi casada por dez anos. O fim da relação foi anunciado em abril de 2024. Atualmente, ambos estão em novos romances: Hugo está com a jornalista Maria Clara Senra, enquanto Deborah engatou um relacionamento com o produtor musical Dudu Borges.