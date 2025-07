Decreto regulamenta uso de som alto em eventos públicos e privados realizados na capital de Rondônia

A nova regra define 13 locais públicos em Porto Velho onde poderão ser realizados eventos com som acima do volume padrão estabelecido no art. 215 da Lei Complementar nº 138, desde que dentro do horário permitido. Confira os locais:

Catedral do Sagrado Coração de Jesus (Centro)

Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM)

Grande Templo da Igreja Assembleia de Deus, na Rua Andréia

Espaço Alternativo, na Av. Jorge Teixeira

Feiras livres dos produtores, em vários pontos da cidade

Mercado Cultural (Centro)

Parque da Cidade, na Av. Calama (Bairro Flodoaldo Pontes Pinto)

Parque Ecológico – Parque Natural

Praça Aluízio Ferreira, no Bairro Caiari

Praça CEU, no Bairro Juscelino Kubitschek

Praça das Três Caixas d’Água, no Bairro Caiari

Praça São José, no Bairro Mocambo

Skate Park, na Av. José Vieira Caúla com Guaporé (Bairro Cuniã)

Espaços Privados:

Bar do Calixto – Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial por meio da Lei n° 2.959.

Castanheira Centenária – Tombada por meio da Lei nº 290.

Circuitos de Carnaval, Circuitos Centro, Sul e Leste.