Defesa de Bruno Henrique se manifesta após jogador se tornar réu

A defesa de Bruno Henrique se pronunciou após o jogador se tornar réu por estelionato e manipulação de partida e afirmou que o atacante do Flamengo nunca participou de esquemas envolvendo apostas esportivas. A manifestação aconteceu nesta sábado (26/7).

“Bruno Henrique segue confiando na Justiça, enquanto mantém foco e dedicação total à vida de atleta de futebol, certo de que jamais tomou parte em qualquer esquema de apostas esportivas”, disse a equipe jurídica do atleta do Flamengo.

Na sexta-feira (25/7), a 7ª Vara Criminal de Brasília aceitou denúncia apresentada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Território (MPDFT), e tornou Bruno Henrique réu por manipulação de resultado.

A acusação é de que o atacante do Flamengo teria forçado um cartão amarelo, em partida contra o Santos no Campeonato Brasileiro de 2023, para favorecer apostadores.

De acordo com os promotores do MP, o jogador agiu com consciência, e foi estimulado pelo próprio irmão, que também se tornou réu na ação, a cometer falta para receber cartão no confronto.

“O Poder Judiciário rejeitou quase que a integralidade da denúncia formulada pelo Ministério Público. A parte que remanesce será prontamente esclarecida, de modo a ensejar o seu arquivamento”, registra ainda a nota dos advogados do atleta.

Agora, o atacante do Flamengo passa a responder pelos crimes de manipulação de resultado esportivo, estelionato consumado em coautoria e tentativa de estelionato em coautoria (duas vezes). O caso foi revelado pelo Metrópoles.