Delegada que atirou em policiais e se trancou em casa é absolvida; saiba quem é

A delegada da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), Monah Zein, que atirou contra quatro policiais em novembro de 2023, foi absolvida nesta semana das denúncias de tentativas de homicídio. Com um currículo extenso na corporação, Monah protagonizou um tiroteio após se trancar em casa e rejeitar a ajuda dos colegas de profissão.

Formada em direito, Monah já atuou como assessora do procurador-geral do município de Araucária (PR) e diretora-geral de Governo da Prefeitura de Araucária (PR), sendo nomeada delegada em 2018. Ela também é autora de uma coleção literária que aborda temas de polícia judiciária.

O caso e a absolvição

Em novembro de 2023, Monah foi denunciada pelos crimes de tentativa de homicídio (quatro vezes, com agravante de terem sido praticados contra agente de segurança pública) e resistência a ato legal. De acordo com a queixa, em 21 de novembro de 2023, equipes especializadas de policiais civis foram acionadas e mobilizadas para irem até a casa da delegada. Após não acatarem seu pedido para que fossem embora, a delegada disparou na direção dos agentes.

Naquela data, ela, que já estava de licença médica, teria postado, em um perfil na rede social, mensagens que sugeriam intenção suicida, o que aumentou a preocupação dos colegas da corporação. Equipes especializadas compareceram ao local, juntamente com profissionais do Hospital da Polícia Civil e uma equipe do Corpo de Bombeiros. No entanto, ela não aceitou a ajuda, e a confusão foi iniciada.

Nesta semana, a Justiça absolveu a delegada das denúncias. A decisão, da juíza sumariante do 1º Tribunal do Júri, Ana Carolina Rauen Lopes de Souza, também desclassificou a denúncia do crime de tentativa de homicídio em relação à quarta vítima. Diante da decisão, ficou determinada a redistribuição do processo para uma das varas criminais comuns.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet