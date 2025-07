Demo de Hollow Knight Silksong e mais! As principais notícias de games de segunda

O universo dos games está fervilhando de novidades, e o Checkpoint do Voxel chegou para te deixar por dentro das principais notícias do dia. Nesta publicação, você encontrará as principais notícias de games desta segunda-feira, 28 de julho, que será atualizada com o decorrer do dia.

Para começar os trabalhos, temos boas novas para os fãs de Hollow Knight, que finalmente poderão colocar as mãos em Silksong, além de uma atualização aguardada por quem explora as sombras de Elden Ring: Nightreign e um vazamento que pode ter revelado a data de lançamento da coleção Mortal Kombat: Legacy Kollection.

Ao longo do dia, esta matéria será atualizada com os principais acontecimentos do mundo dos jogos. Então, já salva nos favoritos e confere o que está rolando!

Hollow Knight: Silksong será jogável na Gamescom 2025

Depois de anos de silêncio e adiamentos, Hollow Knight: Silksong finalmente dará as caras com mais do que trailers: o jogo terá uma demonstração jogável na Gamescom 2025! A Team Cherry e a Microsoft anunciaram que o aguardado metroidvania estará disponível para o público no estande da Xbox, rodando tanto no PC quanto no ROG Ally X.

A feira acontece entre os dias 20 e 24 de agosto, em Colônia, na Alemanha, e promete ser um prato cheio para os fãs da Xbox. Além de Silksong, também será possível experimentar Grounded 2 e Ninja Gaiden 4. Outras atrações incluem demos de jogos como Borderlands 4, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Onimusha: Way of the Sword, Final Fantasy XVI, PowerWash Simulator 2, entre muitos outros.

Apesar de ainda não ter uma data de lançamento confirmada, a presença jogável de Silksong reacende as esperanças de que o lançamento esteja mais próximo do que nunca. A expectativa é que o game dê as caras ainda este ano no PC e consoles.

Elden Ring: Nightreign ganhará modo para dois jogadores em 30 de julho

A FromSoftware ouviu os pedidos dos fãs e confirmou que Elden Ring: Nightreign receberá um modo para dois jogadores! A funcionalidade será adicionada por meio do patch 1.02, previsto para chegar no dia 30 de julho. Até agora, o game só permitia partidas solo ou em trio, então a nova opção promete equilibrar melhor a experiência cooperativa.

Além disso, a atualização trará melhorias na interface, como mais opções para filtrar Relíquias, otimizando a gestão de itens e equipamentos. Lançado no começo deste ano, Nightreign teve recepção mista, mas conquistou números impressionantes: mais de 5 milhões de unidades vendidas e pico de mais de 313 mil jogadores simultâneos no Steam. Pode até dividir opiniões, mas continua sendo um sucesso comercial para a Bandai Namco e a FromSoftware.

Mortal Kombat: Legacy Kollection pode chegar em setembro

A data de lançamento de Mortal Kombat: Legacy Kollection vazou antes da hora no aplicativo mobile do Xbox, indicando que a coletânea chega no dia 29 de setembro de 2025. O título foi anunciado oficialmente durante o State of Play de junho, mas ainda não tinha data confirmada, pelo menos até agora.

A coletânea reunirá clássicos da franquia, incluindo o título original de 1992 e até um game lançado exclusivamente para o Game Boy Advance. Além de multiplayer online com rollback netcode, a coleção trará menus secretos, personagens destravados desde o início, um documentário interativo e linhas do tempo detalhadas que recontam os eventos de Earthrealm, Outworld e Edenia. Apesar do vazamento, a data ainda não foi confirmada oficialmente pela Warner Bros.

Série de God of War promete seguir o tom dos jogos

Mesmo não sendo gamer, Ronald D. Moore, o showrunner da série live-action de God of War da Amazon, garantiu que a adaptação vai “emular o tom do jogo”. Em entrevista durante a San Diego Comic-Con 2025, o criador, conhecido por Battlestar Galactica e For All Mankind, revelou que se encantou com a narrativa emocional entre Kratos e Atreus, destacando que esse vínculo será o coração da produção.

Moore confessou que ainda apanha nos controles ao tentar jogar God of War, mas se diz apaixonado pela história e seu potencial cinematográfico. A série vai adaptar a fase nórdica da franquia e já tem duas temporadas encomendadas. As gravações devem começar apenas em 2026, e o elenco oficial ainda não foi divulgado.

Sony detalha o FlexStrike, novo controle arcade para jogos de luta

A Sony revelou mais detalhes do FlexStrike, seu novo controle arcade voltado para a comunidade de jogos de luta. Anteriormente conhecido como Project Defiant, o acessório será compatível com PC e PlayStation 5 e estará disponível para testes pela primeira vez durante a Evo 2025, que acontece entre os dias 1 e 3 de agosto, em Las Vegas. O lançamento está previsto para 2026, mas o preço ainda não foi divulgado.

O FlexStrike poderá ser usado com ou sem fio (via USB-C) e contará com bateria recarregável — embora a Sony ainda não tenha revelado a autonomia. Entre os destaques do acessório estão botões com switches mecânicos, gates de restrição intercambiáveis (quadrado, circular e octogonal) sem necessidade de ferramentas, e um design ergonômico reforçado. O controle também virá com uma bolsa de transporte e compartimentos internos para armazenar o adaptador wireless PlayStation Link e outros acessórios.

TecToy fala sobre preço alto do Zeenix Pro

A TecToy voltou ao centro das atenções na Retrocon 2025 ao anunciar que o Zeenix Pro, seu novo console portátil gamer, chegará ao Brasil por R$ 4.999. Em entrevista ao Voxel, Eddy Antonini, engenheiro-chefe da Divisão Zeenix, explicou que a fabricação nacional do aparelho ainda não está confirmada — tudo vai depender da aceitação do público. “Tendo uma aceitação muito boa, a gente vai ficar muito feliz de fabricar ele no Brasil”, afirmou.

Eddy também comentou que a definição do preço levou em conta custos de importação e tributação, reforçando que o valor final é “o menor possível ainda viável para o consumidor brasileiro”. Questionado sobre a concorrência com o ROG Ally X da ASUS, ele destacou diferenciais como o tamanho mais compacto, teclado embutido, case incluso e a possibilidade de parcelar em 12 vezes sem juros. O representante ainda garantiu que o pós-venda será feito pela própria TecToy, com assistência técnica nacional e suporte direto da equipe da empresa.

Usuários usam Death Stranding 2 para burlar verificação facial online

Um truque inusitado envolvendo Death Stranding viralizou após a implementação de novas regras de verificação etária na União Europeia. Segundo usuários nas redes sociais, é possível utilizar o modo Foto do jogo para enganar sistemas de reconhecimento facial, como os aplicados por plataformas como o Discord e Reddit, que agora exigem expressões faciais para permitir acesso a conteúdo adulto.

A brecha foi revelada por @DanySterkhov no X (antigo Twitter), que mostrou como o protagonista Sam Porter Bridges consegue simular movimentos como abrir a boca ou virar o rosto — exigências comuns nesses sistemas. Com isso, jogadores estão usando imagens do próprio jogo para concluir a verificação como se fossem usuários reais. A medida, adotada na UE desde sexta-feira (25), visa proteger menores de idade do acesso a pornografia, mas a criatividade dos internautas parece ter corrido na frente das barreiras técnicas — ao menos por enquanto.

Sony processa Tencent por clone chinês de Horizon Zero Dawn

A Sony entrou com um processo contra a Tencent por violação de propriedade intelectual envolvendo Light of Motiram, um jogo da subsidiária Polaris Quest que vem sendo amplamente comparado com Horizon Zero Dawn. Segundo a Reuters, o processo classifica o game como um “clone servil” da franquia da PlayStation, criticando diretamente a jogabilidade, estética, temas e até o design de personagens e criaturas.

Light of Motiram é descrito como um jogo de sobrevivência no estilo Palworld, com foco em domar criaturas chamadas Mechanimals. No entanto, as semelhanças com Horizon — incluindo a ambientação pós-apocalíptica com tecnologia tribal, caçadoras armadas com arcos e até criaturas mecânicas com visuais similares a Thunderjaws e Tallnecks — foram longe demais para a Sony.

Fonte: Tec Mundo

Redigido por ContilNet.