Demolição de viaduto da Dutra fechará Avenida Guarulhos. Veja horários

A RioSP, concessionária que administra a Rodovia Presidente Dutra, fechará a Avenida Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, para fazer obras de ampliação de pistas no viaduto Sarraceni. A interdição já aconteceu na madrugada, entre 0h30 e 4h, deste sábado (19/7) e acontecerá no mesmo horário no domingo (20/7).

A concessionária fará a demolição da estrutura existente no local. “Para realizar a atividade com segurança, a RioSP realizará interrupções no fluxo de veículos na Avenida Guarulhos, na altura do número 2.400, durante todo o período (00h30 às 4h)”, informou a empresa. Em caso de chuva, as atividades poderão ser suspensas ou canceladas.

A concessionária reforça a importância de os motoristas respeitarem a sinalização e o limite de velocidade durante o período de obras e diz que tem realizado ajustes constantes na sinalização da rodovia, com substituição de materiais desgastados, reposicionamento de dispositivos e instalação de novas placas em trechos estratégicos.

“Essas ações visam garantir a orientação adequada aos motoristas, especialmente em áreas de obras e intervenções operacionais. Além da sinalização por meio de placas, há Painéis de Mensagem Variável (PMV) ao longo da rodovia com mensagens sobre as obras para os motoristas que trafegam na região”, diz o comunicado.