Denúncia aciona grupo especial da PM e homem em surto é detido no ABC

Um homem em surto foi preso, na tarde desta segunda-feira (28/7), após uma denúncia de disparos de arma de fogo, no bairro Suísso, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo.

Um vídeo mostra o momento em que o suspeito deixa a casa em que mora sob escolta de policiais Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar (PM). Não houve confronto.

O Metrópoles apurou que equipes do foram acionadas ao local após a namorada do suspeito ter brigado com ele e sons de tiros terem sido escutados por vizinhos.

No endereço, os agentes não localizaram uma arma de fogo e não encontraram indícios de disparos.

